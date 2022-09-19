21 вересня православний світ відзначає велике свято – Різдво Пресвятої Богородиці. У це, одне з найважливіших свят для християн існує чимало прикмет та заборон. Які прикмети пов’язані зі святом Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці:
- Якщо з самого ранку на Різдво Пресвятої Богородиці буде густий туман – то восени погода буде холодною, з частими дощами.
- Якщо вранці не буде роси, значить взимку буде дуже мало снігу.
- Якщо в цей день буде сонячна погода, значить і осінь буде лагідною та теплою.
- Якщо птахи літатимуть низько – варто чекати сильних морозів.
- Якщо на небі буде веселка – жовтень і листопад будуть теплими і без сильних опадів.
- Велика кількість павутини на рослинах в цей день символізує морозну й малосніжну зиму.
Традиції на Різдво Пресвятої Богородиці:
- Хлібороби в цей день дякують Богородиці за урожай, а бджолярі прибирають вулики і готуються до зими.
- З давніх-давен у цей день заведено ходити в гості. Вважалося, що чим більше страв у господині стоїть на столі, тим більше достатку в неї буде в новому році.
- Дівчата на Різдво Пресвятої Богородиці ходили вмиватися до річки. Вважалося, що такий ритуал зберігає молодість та красу до самої старості.
- А от якщо незаміжня дівчина до сходу сонця вмивалася річковою водою, то зовсім скоро могла чекати у гості сватів.
- Щоби весь наступний рік бути здоровими, віряни спалювали старий одяг і взуття. Це символізувало певне оновлення.
Заборони на Різдво Пресвятої Богородиці:
- Не можна готувати, прибирати, поратись біля худоби, рубати дрова.
- Забороняється вживати алкоголь.
- Під забороною також вживання м’яса.
- В цей день не можна проводити будь-які ремонтні роботи.
- Вишивання та в’язання теж відкладіть на інший день.
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