21 вересня православний світ відзначає велике свято – Різдво Пресвятої Богородиці. У це, одне з найважливіших свят для християн існує чимало прикмет та заборон. Які прикмети пов’язані зі святом Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Велика кількість павутини на рослинах в цей день символізує морозну й малосніжну зиму.

Якщо на небі буде веселка – жовтень і листопад будуть теплими і без сильних опадів.

Якщо в цей день буде сонячна погода, значить і осінь буде лагідною та теплою.

Якщо вранці не буде роси, значить взимку буде дуже мало снігу.

Якщо з самого ранку на Різдво Пресвятої Богородиці буде густий туман – то восени погода буде холодною, з частими дощами.

Хлібороби в цей день дякують Богородиці за урожай, а бджолярі прибирають вулики і готуються до зими.

З давніх-давен у цей день заведено ходити в гості. Вважалося, що чим більше страв у господині стоїть на столі, тим більше достатку в неї буде в новому році.

Дівчата на Різдво Пресвятої Богородиці ходили вмиватися до річки. Вважалося, що такий ритуал зберігає молодість та красу до самої старості.

А от якщо незаміжня дівчина до сходу сонця вмивалася річковою водою, то зовсім скоро могла чекати у гості сватів.