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Різдво Пресвятої Богородиці: традиції, прикмети та заборони

19 Вересня 2022, 11:50
Анна Голішевська Редакторка сайту
Різдво Пресвятої Богородиці
Джерело: Depositphotos

21 вересня православний світ відзначає велике свято –  Різдво Пресвятої Богородиці. У це, одне з найважливіших свят для християн існує чимало прикмет та заборон. Які прикмети пов’язані зі святом Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці:

  • Якщо з самого ранку на Різдво Пресвятої Богородиці буде густий туман –  то восени погода буде холодною, з частими дощами. 
  • Якщо вранці не буде роси, значить взимку буде дуже мало снігу.
  • Якщо в цей день буде сонячна погода, значить і осінь буде лагідною та теплою.
  • Якщо птахи літатимуть низько –  варто чекати сильних морозів. 
  • Якщо на небі буде веселка –  жовтень і листопад будуть теплими і без сильних опадів.
  • Велика кількість павутини на рослинах в цей день символізує морозну й малосніжну зиму. 

Традиції на Різдво Пресвятої Богородиці:

  • Хлібороби в цей день дякують Богородиці за урожай, а бджолярі прибирають вулики і готуються до зими. 
  • З давніх-давен у цей день заведено ходити в гості. Вважалося, що чим більше страв у господині стоїть на столі, тим більше достатку в неї буде в новому році.
  • Дівчата на Різдво Пресвятої Богородиці ходили вмиватися до річки. Вважалося, що такий ритуал зберігає молодість та красу до самої старості.
  • А от якщо незаміжня дівчина до сходу сонця вмивалася річковою водою, то зовсім скоро могла чекати у гості сватів.
  • Щоби весь наступний рік бути здоровими, віряни спалювали старий одяг і взуття. Це символізувало певне оновлення. 

Заборони на Різдво Пресвятої Богородиці:

  • Не можна готувати, прибирати, поратись біля худоби, рубати дрова.
  • Забороняється вживати алкоголь.
  • Під забороною також вживання м’яса.
  • В цей день не можна проводити будь-які ремонтні роботи.
  • Вишивання та в’язання теж відкладіть на інший день.  
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