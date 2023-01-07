У ніч із 6 на 7 січня православні відзначають велике церковне свято – Різдво Христове. Особливий день варто провести у колі друзів чи сім’ї, якщо є така нагода.

Детальніше про історію Різдва, традиції та прикмети – далі в матеріалі.

Історія Різдва

Різдво – це велике та світле свято, коли народився Син Божий. Відомо, що це сталося у Віфлеємі. Пресвята Діва Марія та її чоловік Йосип прибули туди з Назарету для перепису населення, ініціатором якого став юдейський цар Ірод Великий.

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Однак знайти місце для ночівлі у місцевих жителів Марія та Йосип не змогли, тож довелося зупинитися у хліві. Тут і народилося немовля Ісус. Першою колискою йому стали ясла.

Відразу після народження в небі з’явилася нова зірка. Волхви її помітили і пішли за нею, щоб першими вклонитися Сину Божому. Вони принесли дитині дари – золото, ладан та смирну.

З того часу християни на згадку про велику подію відзначають Різдво Христове.

Традиції на Різдво

6 січня заведено усією сім’єю збиратися за святковим столом. На ньому обов’язково мають стояти 12 пісних страв, а головне – кутя, що готується з пшениці, маку, меду, горіхів та сухофруктів. Різдвяний піст закінчується 7 січня – цього дня вже дозволено їсти м’ясні та молочні страви.

Діти та молодь також активно ходять з вертепом та колядують по домівках. Якщо господарі впустять у будинок, то почують дзвінкі колядки з побажанням найкращого. Нерідко найуміліших нагороджують солодощами чи монетами.

У ніч на Різдво, а також у всі наступні дні аж до Водохреща 19 січня можна гадати. Молоді дівчата в цей день здавна намагалися дізнатися про свою долю й особливо – чи судилося їм вийти заміж до наступного Різдва.

Що не можна робити на Різдво:

лихословити, лаятися, піддаватися негативним емоціям, перебувати у зневірі;

виконувати тяжку фізичну працю;

робити брудну хатню роботу;

займатися рукоділлям, шити, в’язати, прясти;

ходити на полювання, вбивати тварин;

виносити сміття з хати;

відмовляти у допомозі бідним і нужденним.

Погодні прикмети на Різдво:

в Різдво Христове сильний мороз – чекай спекотне літо;

відлига – до холодної весни;

випав сніг – рік принесе багато добрих звісток;

завиває хуртовина – до ранньої весни;

сонце світить ясно – до хорошого врожаю.

Прикмети на удачу: