День батька у 2023 році припадає на 18 червня. Традиційно в Україні свято відзначають третьої неділі місяця.

Саме час нагадати батькові про важливість виховання, подякувати за весь той час, який провели разом. Крім слів, можна також і підготувати презент, який стане чудовим символом подяки.

Що подарувати на День батька – далі в матеріалі.

Насамперед багато чоловіків є автомобілістами – нерідко потрібно щось перевезти або забрати. Їздити з комфортом хочеться кожному, і це можна реалізувати не за всі гроші світу. Наприклад, можна купити чохол на кермо або ж тримач для смартфона. Головне – вибрати потрібний дизайн і колір.

Подарунок на День батька також може бути пов’язаний із хобі – це гарна волосінь для вудки, садові інструменти або навіть нові кросівки для спортзалу. Такий презент точно буде корисним, адже ним користуватимуться дуже часто.

Спогади не купиш за гроші, тому їх потрібно зберігати якомога ретельніше. Чудовий спосіб – це великий сімейний знімок у рамці, або жорсткий диск, на якому є всі знімки зі щасливих моментів.

Чоловіки нерідко заношують улюблений одяг до дірок. День батька – чудова можливість оновити гардероб свого близького. Набір базових футболок, красивий ремінь або сорочки улюбленого кольору – прекрасний і недорогий подарунок.

Червень приніс нам багато інших свят. Так, у перший місяць літа ще очікується День Конституції України. Ознайомитися з повним календарем свят червня 2023 року можна на Фактах ICTV.