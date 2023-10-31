У ніч із 31 жовтня на 1 листопада відзначають Геловін. Це містичне свято, яке асоціюється зі страшними костюмами, павутинням, гарбузами з гримасою, чорними котами та іншими страшилками.

З кожним роком його святкування у нас стає дедалі популярнішим, а тому зараз нерідко можна побачити тематично прикрашені локації. Готують до свята люди і своє житло. Що можна зробити на Геловін власноруч – розкажуть Факти ICTV.

Прикраси на Геловін можна зробити своїми руками. Наприклад, якщо у вас приватний будинок, прикрасьте двір привидами. Просто, страшно – і точно приверне увагу перехожих. Можна ними прикрасити й квартиру.

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Привидів можна зробити з будь-якої білої тканини – це можуть бути простирадла або марля. Також знадобляться палиці та пінопластові кульки. Гримасу слід вирізати або намалювати.

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Своїми руками можна зробити гірлянду на Геловін. Вона може бути з павуків, гарбузів, черепів, кажанів, чорних котів або привидів. Для цього вам знадобляться нитка, папір і ножиці.

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Якщо не хочете гірлянду, можете просто зробити прикраси на Геловін із паперу. Оберіть символ свята, який вам найбільше до вподоби, виріжте його та причепіть хаотично на стіну. Поруч можете поставити кілька гарбузів і додати павутиння, таким чином у вас з’явиться і фотозона.

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Прикраси на Геловін можна зробити за допомогою повітряних кульок. Наприклад, павуків або персонажа Джека Скеллінгтона.

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Також на Геловін своїми руками можна зробити світильники за допомогою банок і свічок. Ви можете прикрасити тару так, як вам подобається, і помістити в неї запалену свічку.

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Вибір прикрас на Геловін своїми руками різноманітний. Вмикайте фантазію і дійте.