Щороку 25 січня відзначають Тетянин день. В 2023 році свято припадає на середу.

Цього дня церква вшановує пам’ять святої мучениці Тетяни Римської, яка присвятила все своє життя вірі в Бога. За неї вона й загинула – святу стратили язичники.

У День Тетяни необхідно вітати власниць цього імені, можна висловити приємні слова й своїм близьким. Також віряни ходять до церкви, де у молитвах у святої просять успіхів у навчанні, гарного нареченого, земних благ тощо.

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Факти ICTV підготували привітання з Тетяниним днем 2023 у листівках, СМС, віршах та прозі.

Привітання з Днем Тетяни 2023 у листівках

Привітання з Днем Тетяни 2023 у СМС

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З Днем Тетяни вітаю!

Успіху бажаю!

Хай буде гарним свято,

І радості несе багато!

Бажаю вам натхнення,

Добра, благословення!

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Нехай Тетяна нині вам дарує

Хороший настрій, ніби сніг легкий,

Хай скресне туга, і нехай вирує

У серці щастя, в домі – сміх дзвінкий!

***

З Днем Тетяни шлю вітання!

Хай здійсняться всі бажання.

Хай казковим буде вечір,

Повним буде щастя глечик.

***

З Днем Тетяни, моя люба,

Будь завжди щаслива.

Хай свята дарує мудрість

І кохання щире.

***

З Днем Тетяни привітаю

Таню мою милу.

Хай свята тобі дарує

Білосніжні крила.

Привітання з Днем Тетяни 2023 у віршах

***

З Днем Тетяни вас вітаю,

Щоб здійснились всі бажання.

Хай свята оберігає,

У житті допомагає!

Днів щасливих та красивих,

Поруч друзів близьких, щирих.

Жити щасливо в коханні,

Хай здійсняться всі бажання!

Щоб ім’я було щасливе,

Щоб завжди усі любили.

Все було в житті приємно,

Від Тетяни невід’ємно!



***

З Днем Тетяни привітати

Поспішаю я в цю днину!

Щастя-долі побажати

І здоров’я всій родині.

Море радості, кохання,

Днів щасливих, світлих дум,

Хай здійсняться всі бажання,

Стороною мине сум!



***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Тетяно, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочу побажать сьогодні

В цей святковий для вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для вас!

***

Привіт! Одразу я вітаю!

В Тетянин день тобі бажаю

Сміху, щастя і добра,

Щоб здоровою була.

Хочу вдачі побажати,

Свою любов оберігати,

Щоб щастя в серці поселилось,

І все хороше враз здійснилось.

***

У День Тетяни я вітаю

Тебе, панночко прекрасна,

Подарує хай свята

Долю радісну і ясну.

Хай завжди допомагає,

Сили жити хай дає,

Біди, смуток і нещастя

Хай Тетяна відведе.

Привітання з Днем Тетяни 2023 в прозі

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З Днем Тетяни! Бажаю вічної чарівності, вірного кохання та величезної удачі. Нехай супроводжує удача і здійснюються всі заповітні бажання. Будь бажана, чарівна і прекрасна.

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З Днем Тетяни! Бажаю, щоб у житті все складалося найкращим чином, здійснювались усі бажання та мрії. Щоб у всьому і завжди була гармонія, а в серці та в душі щастя й любов.

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Вітаю з Днем Тетяни! Бажаю, щоб і тіло, і душа завжди були наповнені красою, енергією та натхненням. Нехай на обличчі завжди буде усмішка. Позитивних емоцій, здійснення бажань та радісних днів.

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Вітаю з Тетяним днем! Нехай свята опікується тобою в усіх починаннях. І нехай твої досягнення та успіхи у навчанні стануть першими впевненими кроками до успішної кар’єри та благополучного життя.

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Сердечно вітаю з чудовим Днем Тетяни! Бажаю тобі невичерпного щастя, чистого та щирого кохання. Нехай будь-які починання супроводжує успіх.