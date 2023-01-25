Щороку 25 січня відзначають Тетянин день. В 2023 році свято припадає на середу.
Цього дня церква вшановує пам’ять святої мучениці Тетяни Римської, яка присвятила все своє життя вірі в Бога. За неї вона й загинула – святу стратили язичники.
У День Тетяни необхідно вітати власниць цього імені, можна висловити приємні слова й своїм близьким. Також віряни ходять до церкви, де у молитвах у святої просять успіхів у навчанні, гарного нареченого, земних благ тощо.
Факти ICTV підготували привітання з Тетяниним днем 2023 у листівках, СМС, віршах та прозі.
Привітання з Днем Тетяни 2023 у листівках
Привітання з Днем Тетяни 2023 у СМС
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З Днем Тетяни вітаю!
Успіху бажаю!
Хай буде гарним свято,
І радості несе багато!
Бажаю вам натхнення,
Добра, благословення!
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Нехай Тетяна нині вам дарує
Хороший настрій, ніби сніг легкий,
Хай скресне туга, і нехай вирує
У серці щастя, в домі – сміх дзвінкий!
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З Днем Тетяни шлю вітання!
Хай здійсняться всі бажання.
Хай казковим буде вечір,
Повним буде щастя глечик.
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З Днем Тетяни, моя люба,
Будь завжди щаслива.
Хай свята дарує мудрість
І кохання щире.
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З Днем Тетяни привітаю
Таню мою милу.
Хай свята тобі дарує
Білосніжні крила.
Привітання з Днем Тетяни 2023 у віршах
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З Днем Тетяни вас вітаю,
Щоб здійснились всі бажання.
Хай свята оберігає,
У житті допомагає!
Днів щасливих та красивих,
Поруч друзів близьких, щирих.
Жити щасливо в коханні,
Хай здійсняться всі бажання!
Щоб ім’я було щасливе,
Щоб завжди усі любили.
Все було в житті приємно,
Від Тетяни невід’ємно!
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З Днем Тетяни привітати
Поспішаю я в цю днину!
Щастя-долі побажати
І здоров’я всій родині.
Море радості, кохання,
Днів щасливих, світлих дум,
Хай здійсняться всі бажання,
Стороною мине сум!
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Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Тетяно, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочу побажать сьогодні
В цей святковий для вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для вас!
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Привіт! Одразу я вітаю!
В Тетянин день тобі бажаю
Сміху, щастя і добра,
Щоб здоровою була.
Хочу вдачі побажати,
Свою любов оберігати,
Щоб щастя в серці поселилось,
І все хороше враз здійснилось.
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У День Тетяни я вітаю
Тебе, панночко прекрасна,
Подарує хай свята
Долю радісну і ясну.
Хай завжди допомагає,
Сили жити хай дає,
Біди, смуток і нещастя
Хай Тетяна відведе.
Привітання з Днем Тетяни 2023 в прозі
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З Днем Тетяни! Бажаю вічної чарівності, вірного кохання та величезної удачі. Нехай супроводжує удача і здійснюються всі заповітні бажання. Будь бажана, чарівна і прекрасна.
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З Днем Тетяни! Бажаю, щоб у житті все складалося найкращим чином, здійснювались усі бажання та мрії. Щоб у всьому і завжди була гармонія, а в серці та в душі щастя й любов.
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Вітаю з Днем Тетяни! Бажаю, щоб і тіло, і душа завжди були наповнені красою, енергією та натхненням. Нехай на обличчі завжди буде усмішка. Позитивних емоцій, здійснення бажань та радісних днів.
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Вітаю з Тетяним днем! Нехай свята опікується тобою в усіх починаннях. І нехай твої досягнення та успіхи у навчанні стануть першими впевненими кроками до успішної кар’єри та благополучного життя.
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Сердечно вітаю з чудовим Днем Тетяни! Бажаю тобі невичерпного щастя, чистого та щирого кохання. Нехай будь-які починання супроводжує успіх.