До Нового року 2023 залишилися лічені дні. Усі вже готові до святкування, подарунки куплені, вбрання обрані, а отже – настав час братися до привітань.

У цей чарівний період необхідно бажати одне одному добра, благополуччя та щасливого року, проте робити це не обов’язково під бій курантів о 00:00 чи в саму дату свята – 1 січня. Можна й раніше, щоб не переживати потім – раптом когось випадково в метушні забув.

Факти ICTV підготували привітання з передднем Нового року 2023 у листівках, щоб ви змогли їх відправити всім, кому вважаєте за потрібне.

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Якщо ви раптом ще не купили подарунки – час є. Щоб не ламати голову, що ж піднести близькій людині – ми підготували добірку недорогих подарунків на Новий рік 2023. Серед таких презентів, наприклад – свічки, що наразі дуже актуально, чи шарф, що також потрібно.