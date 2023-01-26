Міжнародний день митника щорічно відзначається 26 січня. 2023 року свято припадає на четвер.

Важлива дата також важлива і для багатьох українців, які контролюють правильність та законність процедури перетину кордону різних предметів та товарів. Професія дуже відповідальна і потребує пильності та суворого дотримання норм та законів.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем митника у листівках, СМС та прозі, які піднімуть настрій близьким та друзям.

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Привітання із Міжнародним днем митника в СМС

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Службу державну митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, в вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В день цей святковий

Прийміть привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться всі бажання!

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В митника сьогодні свято,

Він працює так завзято,

Бо йому багато треба,

Зірочок дістати з неба.

Можна нести вам горілку,

Щоб сьогодні душу гріла,

Аби добре святкувалось,

І на славу свято вдалось!

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На кордоні ви заслін

Ставите надійний,

Щоб до нас не надійшов

Ще й товар негідний.

До казни держави теж

Кладете копійку,

Нелегку роботу цю

Робіть на п’ятірку!

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Митник нам завжди в пригоді,

Він працює в непогоді.

Знає що і де ховають,

незаконне викривають.

Ми ж Вас хочемо вітати –

І добра Вам побажати,

щастя, радості, здоров’я.

Успіхів у вашій справі!

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У митника сьогодні свято,

будемо разом святкувати.

Але пильність не втрачати,

бо це митника в крові,

перевіряти вантажі.

Зі святом вас!

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Привітання із Міжнародним днем митника в листівках

Привітання із Міжнародним днем митника у прозі

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Рішучий настрій і відповідальність, обачність і уважність, а також наполегливість і удача – ось основа вашого професіоналізму. Нехай ці якості завжди будуть з вами. Вітаємо вас, митники!

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З Днем митника, наші дорогі Вартові кордону держави! Залишайтеся зібраними і витривалими. І нехай частими стануть слова: Митниця дає добро!

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Дорогі наші митники! Ви — люди, які стоять на кордоні і спостерігають за порядком, хочеться привітати вас з вашим професійним святом і побажати, щоб через кордон вашої душі переходило лише хороше, а все погане нехай отримує штраф і йде, звідки прийшов. Зі святом!

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У свято День митниці, людям цієї професії хочеться побажати здоров’я, щастя, спокою й терпіння. Щоб кожна зміна проходила тихо та мирно, без пригод, щоб ви завжди поверталися до своїх рідних. Ви сміливі, сильні, мужні. Спасибі вам за все. Ми вами пишаємося!

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Від усієї душі вітаємо наших шанованих професіоналів з їх професійним святом — Міжнародним днем митника! Бажаємо вам в цей день одного — мудрості, бо той, хто володіє мудростю, має і щастя, і любов, і повага. Мудрості вам, і нехай збудуться найзаповітніші мрії!

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