Міжнародний день митника щорічно відзначається 26 січня. 2023 року свято припадає на четвер.
Важлива дата також важлива і для багатьох українців, які контролюють правильність та законність процедури перетину кордону різних предметів та товарів. Професія дуже відповідальна і потребує пильності та суворого дотримання норм та законів.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем митника у листівках, СМС та прозі, які піднімуть настрій близьким та друзям.
Привітання із Міжнародним днем митника в СМС
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Службу державну митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, в вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.
В день цей святковий
Прийміть привітання
Вітаємо з Днем митника
Хай збудуться всі бажання!
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В митника сьогодні свято,
Він працює так завзято,
Бо йому багато треба,
Зірочок дістати з неба.
Можна нести вам горілку,
Щоб сьогодні душу гріла,
Аби добре святкувалось,
І на славу свято вдалось!
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На кордоні ви заслін
Ставите надійний,
Щоб до нас не надійшов
Ще й товар негідний.
До казни держави теж
Кладете копійку,
Нелегку роботу цю
Робіть на п’ятірку!
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Митник нам завжди в пригоді,
Він працює в непогоді.
Знає що і де ховають,
незаконне викривають.
Ми ж Вас хочемо вітати –
І добра Вам побажати,
щастя, радості, здоров’я.
Успіхів у вашій справі!
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У митника сьогодні свято,
будемо разом святкувати.
Але пильність не втрачати,
бо це митника в крові,
перевіряти вантажі.
Зі святом вас!
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Привітання із Міжнародним днем митника в листівках
Привітання із Міжнародним днем митника у прозі
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Рішучий настрій і відповідальність, обачність і уважність, а також наполегливість і удача – ось основа вашого професіоналізму. Нехай ці якості завжди будуть з вами. Вітаємо вас, митники!
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З Днем митника, наші дорогі Вартові кордону держави! Залишайтеся зібраними і витривалими. І нехай частими стануть слова: Митниця дає добро!
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Дорогі наші митники! Ви — люди, які стоять на кордоні і спостерігають за порядком, хочеться привітати вас з вашим професійним святом і побажати, щоб через кордон вашої душі переходило лише хороше, а все погане нехай отримує штраф і йде, звідки прийшов. Зі святом!
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У свято День митниці, людям цієї професії хочеться побажати здоров’я, щастя, спокою й терпіння. Щоб кожна зміна проходила тихо та мирно, без пригод, щоб ви завжди поверталися до своїх рідних. Ви сміливі, сильні, мужні. Спасибі вам за все. Ми вами пишаємося!
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Від усієї душі вітаємо наших шанованих професіоналів з їх професійним святом — Міжнародним днем митника! Бажаємо вам в цей день одного — мудрості, бо той, хто володіє мудростю, має і щастя, і любов, і повага. Мудрості вам, і нехай збудуться найзаповітніші мрії!
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