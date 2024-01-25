День ангела Тетяни відзначають кілька разів на рік, проте найголовніший припадає на дату, в яку церква вшановує пам’ять святої мучениці Тетяни Римської. За юліанським календарем цей день припадає на 25 січня, тоді як за новим церковним календарем свято відзначають 12 січня.

Коли День ангела Тетяни – дати

День ангела Тетяни відзначають близько 10 разів на рік, більшість дат припадає на осінь. Однак є ключові дати, коли Тетяни відзначають свої іменини.

Ключові дати Днів ангела Тетяни:

Зараз дивляться

5 січня (18 січня за старим стилем)

12 січня (25 січня за старим стилем)

29 вересня (11 жовтня за старим стилем)

10 грудня (23 грудня за старим стилем)

Значення імені Тетяна

Одна з версій походження імені Тетяна – римська. Інша, менш популярна – давньогрецька, згідно з якою це ім’я означає організаторка, засновниця.

Будучи дитиною Тетяна вже є емоційною. У неї може різко змінюватися настрій без приводу. Часто власниця цього імені егоїстична і постійно вимагає до себе уваги.

Нерідко на роботі Тетяна може налаштовувати колег одне проти одного. Чоловік же повинен постійно її підносити, проте з появою дітей володарка цього імені змінюється на краще.

Привітання з Днем Тетяни 2024 у листівках

Привітання з Днем Тетяни 2024 у СМС

***

З Днем Тетяни вітаю!

Успіху бажаю!

Хай буде гарним свято,

І радості несе багато!

Бажаю вам натхнення,

Добра, благословення!

***

Нехай Тетяна нині вам дарує

Хороший настрій, ніби сніг легкий,

Хай скресне туга, і нехай вирує

У серці щастя, в домі – сміх дзвінкий!

***

З Днем Тетяни шлю вітання!

Хай здійсняться всі бажання.

Хай казковим буде вечір,

Повним буде щастя глечик.

***

З Днем Тетяни, моя люба,

Будь завжди щаслива.

Хай свята дарує мудрість

І кохання щире.

***

З Днем Тетяни привітаю

Таню мою милу.

Хай свята тобі дарує

Білосніжні крила.

Привітання з Днем Тетяни 2024 у віршах

***

З Днем Тетяни вас вітаю,

Щоб здійснились всі бажання.

Хай свята оберігає,

У житті допомагає!

Днів щасливих та красивих,

Поруч друзів близьких, щирих.

Жити щасливо в коханні,

Хай здійсняться всі бажання!

Щоб ім’я було щасливе,

Щоб завжди усі любили.

Все було в житті приємно,

Від Тетяни невід’ємно!



***

З Днем Тетяни привітати

Поспішаю я в цю днину!

Щастя-долі побажати

І здоров’я всій родині.

Море радості, кохання,

Днів щасливих, світлих дум,

Хай здійсняться всі бажання,

Стороною мине сум!



***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Тетяно, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочу побажать сьогодні

В цей святковий для вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для вас!

***

Привіт! Одразу я вітаю!

В Тетянин день тобі бажаю

Сміху, щастя і добра,

Щоб здоровою була.

Хочу вдачі побажати,

Свою любов оберігати,

Щоб щастя в серці поселилось,

І все хороше враз здійснилось.

***

У День Тетяни я вітаю

Тебе, панночко прекрасна,

Подарує хай свята

Долю радісну і ясну.

Хай завжди допомагає,

Сили жити хай дає,

Біди, смуток і нещастя

Хай Тетяна відведе.

Привітання з Днем Тетяни 2024 в прозі

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З Днем Тетяни! Бажаю вічної чарівності, вірного кохання та величезної удачі. Нехай супроводжує удача і здійснюються всі заповітні бажання. Будь бажана, чарівна і прекрасна.

***

З Днем Тетяни! Бажаю, щоб у житті все складалося найкращим чином, здійснювались усі бажання та мрії. Щоб у всьому і завжди була гармонія, а в серці та в душі щастя й любов.

***

Вітаю з Днем Тетяни! Бажаю, щоб і тіло, і душа завжди були наповнені красою, енергією та натхненням. Нехай на обличчі завжди буде усмішка. Позитивних емоцій, здійснення бажань та радісних днів.

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Вітаю з Тетяним днем! Нехай свята опікується тобою в усіх починаннях. І нехай твої досягнення та успіхи у навчанні стануть першими впевненими кроками до успішної кар’єри та благополучного життя.

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Сердечно вітаю з чудовим Днем Тетяни! Бажаю тобі невичерпного щастя, чистого та щирого кохання. Нехай будь-які починання супроводжує успіх.