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Добра, терпіння, любові! Привітання з Днем сім’ї у листівках, віршах, прозі

14 Травня 2024, 12:11
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Семья, семьи
Джерело: Unsplash

15 травня щорічно відзначають Міжнародний день сім’ї, який започатковано Генеральною асамблеєю ООН 1993 року. Мета свята – звернути увагу на проблеми сімей та зміцнення відповідних цінностей.

Всенародне свято відзначають у багатьох родинах, адже це найцінніше, що є в житті кожної людини. Цього дня можна дарувати подарунки близьким, а також обмінюватися теплими словами.

З нагоди цієї дати Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем сім’ї 2024 у листівках, віршах і прозі.

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Привітання з Міжнародним днем сім’ї 2024 у листівках

День сім'ї

Міжнародний день сім’ї – листівки

День сім'ї

Привітання з Міжнародним днем сім’ї

День сім'ї

День сім’ї 2024 – привітання в картинках

День сім'ї

Листівки до Міжнародного дня сім’ї

День сім'ї

Міжнародний день сім’ї 2024

Привітання з Міжнародним днем сім’ї 2024 у віршах

З нагоди Міжнародного дня сім’ї!
Посмішок вам і сонця.
Нехай завжди добрі промені
Сяють вам у віконце!

***

Любові, розуміння, тепла і турботи
Я щиро всім вам сьогодні бажаю,
У сімейний день світлий і міжнародний,
Нехай збудеться все те, чого ми жадаємо!

***

Сім’я — це щастя, ми нею багаті,
Давайте сім’єю будемо ми дорожити!
Бажаю всім сім’ям я в це свято
Дружно, щасливо і радісно жити!

***

Дозвольте нам привітати вас
З Міжнародним днем сім’ї
І побажати вам жити завжди
В турботі, честі й любові!

***

З Днем сім’ї, любові і вірності!
Нехай бажання здійсняться,
Добротою, надією, ніжністю
Домівка затишна хай наповниться.

Привітання з Міжнародним днем сім’ї 2024 у прозі

З Міжнародним днем сім’ї! Бажаю щирого кохання, щасливого спільного життя і радісних днів!

***

Вітаю з Днем сім’ї! Нехай вона завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в неприємностях. Любові, краси, світлого майбутнього, достатку і здоров’я!

***

Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи й уваги. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас у будь-яку погоду. Бережіть одне одного!

***

Улюблена моя сім’я! Вітаю вас від душі з цим святом. Бажаю, щоб ми всі завжди були разом. Нехай наше сонце ніколи не заходить за хмари і завжди освітлює наш дім.

***

Вітаю з найтеплішим святом – Днем сім’ї. Нехай рідні та близькі завжди будуть поруч, серце завжди буде наповнене любов’ю, а очі світяться від щастя.

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Привітання Сім’я
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