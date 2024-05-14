15 травня щорічно відзначають Міжнародний день сім’ї, який започатковано Генеральною асамблеєю ООН 1993 року. Мета свята – звернути увагу на проблеми сімей та зміцнення відповідних цінностей.
Всенародне свято відзначають у багатьох родинах, адже це найцінніше, що є в житті кожної людини. Цього дня можна дарувати подарунки близьким, а також обмінюватися теплими словами.
З нагоди цієї дати Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем сім’ї 2024 у листівках, віршах і прозі.
Привітання з Міжнародним днем сім’ї 2024 у листівках
Привітання з Міжнародним днем сім’ї 2024 у віршах
З нагоди Міжнародного дня сім’ї!
Посмішок вам і сонця.
Нехай завжди добрі промені
Сяють вам у віконце!
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Любові, розуміння, тепла і турботи
Я щиро всім вам сьогодні бажаю,
У сімейний день світлий і міжнародний,
Нехай збудеться все те, чого ми жадаємо!
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Сім’я — це щастя, ми нею багаті,
Давайте сім’єю будемо ми дорожити!
Бажаю всім сім’ям я в це свято
Дружно, щасливо і радісно жити!
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Дозвольте нам привітати вас
З Міжнародним днем сім’ї
І побажати вам жити завжди
В турботі, честі й любові!
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З Днем сім’ї, любові і вірності!
Нехай бажання здійсняться,
Добротою, надією, ніжністю
Домівка затишна хай наповниться.
Привітання з Міжнародним днем сім’ї 2024 у прозі
З Міжнародним днем сім’ї! Бажаю щирого кохання, щасливого спільного життя і радісних днів!
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Вітаю з Днем сім’ї! Нехай вона завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в неприємностях. Любові, краси, світлого майбутнього, достатку і здоров’я!
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Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи й уваги. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас у будь-яку погоду. Бережіть одне одного!
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Улюблена моя сім’я! Вітаю вас від душі з цим святом. Бажаю, щоб ми всі завжди були разом. Нехай наше сонце ніколи не заходить за хмари і завжди освітлює наш дім.
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Вітаю з найтеплішим святом – Днем сім’ї. Нехай рідні та близькі завжди будуть поруч, серце завжди буде наповнене любов’ю, а очі світяться від щастя.