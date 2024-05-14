15 травня щорічно відзначають Міжнародний день сім’ї, який започатковано Генеральною асамблеєю ООН 1993 року. Мета свята – звернути увагу на проблеми сімей та зміцнення відповідних цінностей.

Всенародне свято відзначають у багатьох родинах, адже це найцінніше, що є в житті кожної людини. Цього дня можна дарувати подарунки близьким, а також обмінюватися теплими словами.

З нагоди цієї дати Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем сім’ї 2024 у листівках, віршах і прозі.

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Привітання з Міжнародним днем сім’ї 2024 у листівках

Привітання з Міжнародним днем сім’ї 2024 у віршах

З нагоди Міжнародного дня сім’ї!

Посмішок вам і сонця.

Нехай завжди добрі промені

Сяють вам у віконце!

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Любові, розуміння, тепла і турботи

Я щиро всім вам сьогодні бажаю,

У сімейний день світлий і міжнародний,

Нехай збудеться все те, чого ми жадаємо!

***

Сім’я — це щастя, ми нею багаті,

Давайте сім’єю будемо ми дорожити!

Бажаю всім сім’ям я в це свято

Дружно, щасливо і радісно жити!

***

Дозвольте нам привітати вас

З Міжнародним днем сім’ї

І побажати вам жити завжди

В турботі, честі й любові!

***

З Днем сім’ї, любові і вірності!

Нехай бажання здійсняться,

Добротою, надією, ніжністю

Домівка затишна хай наповниться.

Привітання з Міжнародним днем сім’ї 2024 у прозі

З Міжнародним днем сім’ї! Бажаю щирого кохання, щасливого спільного життя і радісних днів!

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Вітаю з Днем сім’ї! Нехай вона завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в неприємностях. Любові, краси, світлого майбутнього, достатку і здоров’я!

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Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи й уваги. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас у будь-яку погоду. Бережіть одне одного!

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Улюблена моя сім’я! Вітаю вас від душі з цим святом. Бажаю, щоб ми всі завжди були разом. Нехай наше сонце ніколи не заходить за хмари і завжди освітлює наш дім.

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Вітаю з найтеплішим святом – Днем сім’ї. Нехай рідні та близькі завжди будуть поруч, серце завжди буде наповнене любов’ю, а очі світяться від щастя.