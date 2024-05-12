12 травня весь світ щорічно відзначає Всесвітній день медичної сестри. У 2024 році свято припадає на неділю

Подія присвячена всім тим, хто присвятив своє життя нелегкій професії. Саме вони для багатьох стають янголами-охоронцями, і при цьому часто залишаються непомітними на тлі лікарів. Однак їхню працю неможливо переоцінити, тому на свято їх варто привітати теплим словом.

Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Всесвітнім днем медичної сестри у віршах і прозі.

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Привітання з Днем медсестри в прозі

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Таку професію може вибрати тільки по-справжньому добрий, уважний і чуйний до чужої біди. Так нехай же і вам у повсякденному житті зустрічаються тільки такі ж сердечні люди. Бажаємо, щоб вашу працю в нашій країні гідно оцінювали. Щастя, кохання і всіх благ вам, дорогі медичні сестрички.

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В твоє професійне свято я хочу побажати тобі завжди чути щиру подяку за свою нелегку працю. Нехай все те добро, що ти робиш кожен день, повертається до тебе посмішками близьких, несподіваними подарунками долі і нескінченними щасливими моментами.

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Вітаю з міжнародним днем медсестри! Дякуємо за вашу дуже важливу і потрібну працю. Бажаю здоров’я, успіхів, сил і гарного настрою. Нехай робота приносить задоволення, а вдома панує любов і добробут!

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Вітаю з Міжнародним днем медичної сестри і хочу побажати, щоб здоров’я ніколи не підводило, щоб життя завжди вирувало щасливою і веселою річкою. Бажаю удачі й успіхів у роботі, повного достатку в гаманці і неземної любові в серці.

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Вітаємо медичних сестер із професійним святом. Від ваших чуйних і турботливих рук, працьовитості і доброзичливості багато в чому залежить як стан пацієнта, так і темпи його одужання. Нехай ваша благородна праця приносить вам радість, достаток і повагу людей навколо.

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Привітання з Днем медсестри у віршах

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Твоя робота надзвичайна і важка,

Ти дбайлива та завжди готова до діла.

Хоча ти медсестра, але в нашій душі

Ти міцна, як стіна, і вірна, як зірка.

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Твої руки лікують, твій усміх зігріває,

Ти наш допоміжник і наш надійний друг.

Дякуємо тобі, медсестра, що завжди поруч,

І бажаємо щастя, здоров’я і успіхів.

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Ти не просто медсестра, ангел-охоронець,

Ти піклуєшся про нас, як про своїх рідних.

Тож хай щастить тобі, нехай буде міцним здоров’я,

І нехай завжди у твоєму житті буде кохання.

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Люба медсестро, вітання тобі,

Твоя праця важлива й потрібна нам.

Бажаємо здоров’я й тепла в душі,

Хай усе буде з тобою добре завжди!

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З днем медсестри, колега мила!

Твоя робота – це покликання,

І ми вдячні тобі за кожен день,

Хай здоров’я й щастя з тобою йдуть по життю.

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