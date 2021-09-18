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Привітання з Днем фармацевта в картинках і СМС

18 Вересня, 07:00 Каріна Зуєва
Фармацевт

18 вересня в Україні відзначають День фармацевтичного працівника. Це свято щорічно відзначається в третю суботу першого місяця осені.

Ця професія важлива та потрібна, оскільки люди часто потребують допомоги не тільки лікарів, а й фармацевтів. Саме вони продають ліки в аптеках, радять, що допоможе імунній системі та займаються виготовленням необхідних препаратів. Факти ICTV підготували привітання з Днем фармацевтичного працівника в картинках і СМС.

Привітання з Днем фармацевта в картинках

День фармацевта

День фармацевта

День фармацевта

День фармацевта

День фармацевта

Привітання з Днем фармацевта в СМС

***

Ваше професійне свято
Хай вам радість принесе,
Надихне на нову працю,
Подарує вам усе:
І достаток, і удачу,
І натхнення, і любов,
І повагу, і подяку,
Молодість поверне знов.

***

Хто розбирається в ліках,
Поглянувши лише на рецепт,
Зрозуміє він відразу ваш діагноз!
Звичайно, це фармацевт!
Ми від душі тобі бажаємо,
Звичайно, тільки добра!
Тебе сьогодні ми вітаємо!
Нехай не буде в житті зла.

***

Вітаю з днем прекрасним,
Найкращий фармацевт.
Життя хай випише щасливий,
Яскравий, радісний рецепт.

***

У лікарів жахливий почерк,
Розбиратися хто захоче ?!
Український фармацевт
Кожен розбере рецепт,
Кожне слово розбере,
Усім ліки підбере.

***

Професія провізора важлива,
На жаль, без ліків жити неможливо.
У цьому світі, щоб довго жити,
Потрібно щось вколоти, щось попити…
Ліками й добрим словом лікувати
Покликані ви. Так тримати!
Тому здорові будьте і щасливі,
А ваші вчинки хай будуть сміливі.

День фармацевтичного працівника відзначається в Україні з 1999 року.

У цей день прийнято вітати фармацевтів, аптекарів, провізорів і всіх інших, чия професія пов’язана з цією діяльністю.

Свято було започатковано, щоб відзначити їхній значний внесок в охорону здоров’я населення України та подякувати за нелегку працю.

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