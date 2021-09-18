18 вересня в Україні відзначають День фармацевтичного працівника. Це свято щорічно відзначається в третю суботу першого місяця осені.
Ця професія важлива та потрібна, оскільки люди часто потребують допомоги не тільки лікарів, а й фармацевтів. Саме вони продають ліки в аптеках, радять, що допоможе імунній системі та займаються виготовленням необхідних препаратів. Факти ICTV підготували привітання з Днем фармацевтичного працівника в картинках і СМС.
Привітання з Днем фармацевта в картинках
Привітання з Днем фармацевта в СМС
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Ваше професійне свято
Хай вам радість принесе,
Надихне на нову працю,
Подарує вам усе:
І достаток, і удачу,
І натхнення, і любов,
І повагу, і подяку,
Молодість поверне знов.
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Хто розбирається в ліках,
Поглянувши лише на рецепт,
Зрозуміє він відразу ваш діагноз!
Звичайно, це фармацевт!
Ми від душі тобі бажаємо,
Звичайно, тільки добра!
Тебе сьогодні ми вітаємо!
Нехай не буде в житті зла.
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Вітаю з днем прекрасним,
Найкращий фармацевт.
Життя хай випише щасливий,
Яскравий, радісний рецепт.
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У лікарів жахливий почерк,
Розбиратися хто захоче ?!
Український фармацевт
Кожен розбере рецепт,
Кожне слово розбере,
Усім ліки підбере.
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Професія провізора важлива,
На жаль, без ліків жити неможливо.
У цьому світі, щоб довго жити,
Потрібно щось вколоти, щось попити…
Ліками й добрим словом лікувати
Покликані ви. Так тримати!
Тому здорові будьте і щасливі,
А ваші вчинки хай будуть сміливі.
День фармацевтичного працівника відзначається в Україні з 1999 року.
У цей день прийнято вітати фармацевтів, аптекарів, провізорів і всіх інших, чия професія пов’язана з цією діяльністю.
Свято було започатковано, щоб відзначити їхній значний внесок в охорону здоров’я населення України та подякувати за нелегку працю.