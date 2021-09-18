18 вересня в Україні відзначають День фармацевтичного працівника. Це свято щорічно відзначається в третю суботу першого місяця осені.

Ця професія важлива та потрібна, оскільки люди часто потребують допомоги не тільки лікарів, а й фармацевтів. Саме вони продають ліки в аптеках, радять, що допоможе імунній системі та займаються виготовленням необхідних препаратів. Факти ICTV підготували привітання з Днем фармацевтичного працівника в картинках і СМС.

Привітання з Днем фармацевта в картинках

Привітання з Днем фармацевта в СМС

***

Ваше професійне свято

Хай вам радість принесе,

Надихне на нову працю,

Подарує вам усе:

І достаток, і удачу,

І натхнення, і любов,

І повагу, і подяку,

Молодість поверне знов.

***

Хто розбирається в ліках,

Поглянувши лише на рецепт,

Зрозуміє він відразу ваш діагноз!

Звичайно, це фармацевт!

Ми від душі тобі бажаємо,

Звичайно, тільки добра!

Тебе сьогодні ми вітаємо!

Нехай не буде в житті зла.

***

Вітаю з днем прекрасним,

Найкращий фармацевт.

Життя хай випише щасливий,

Яскравий, радісний рецепт.

***

У лікарів жахливий почерк,

Розбиратися хто захоче ?!

Український фармацевт

Кожен розбере рецепт,

Кожне слово розбере,

Усім ліки підбере.

***

Професія провізора важлива,

На жаль, без ліків жити неможливо.

У цьому світі, щоб довго жити,

Потрібно щось вколоти, щось попити…

Ліками й добрим словом лікувати

Покликані ви. Так тримати!

Тому здорові будьте і щасливі,

А ваші вчинки хай будуть сміливі.

День фармацевтичного працівника відзначається в Україні з 1999 року.

У цей день прийнято вітати фармацевтів, аптекарів, провізорів і всіх інших, чия професія пов’язана з цією діяльністю.

Свято було започатковано, щоб відзначити їхній значний внесок в охорону здоров’я населення України та подякувати за нелегку працю.