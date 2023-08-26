У 2023 році День далекобійника в Україні відзначають 26 серпня. Щороку дата святкування різна, оскільки припадає на останню суботу серпня.

Якщо у вашому оточенні є люди, які працюють за кермом багатотонних машин, не забудь відправити їм приємні слова або тематичну картинку. Факти ICTV підготували привітання з Днем далекобійника 2023 у листівках, СМС і прозі.

Привітання з Днем ​​далекобійника 2023 в листівках

Привітання з Днем ​​далекобійника 2023 у СМС

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З Днем далекобійника вітаю,

Здоров’я, щастя і терпіння бажаю,

Нехай зеленим світлом займається світлофор,

Не вмирає на дорозі твій мотор.

І фари світять, немов яскраві очі,

Не випускає повітря колеса,

І нехай завжди супроводжує удача,

Чим раніше виїдеш, тим будеш вдома раніше.

***

Далекобійник, вітаю,

Це твій по праву день,

Цілодобово крутити баранку

Багато років тобі не лінь.

Траси я бажаю гладкої

І щасливого шляху,

З рейсу милим і коханим

Багато грошей привезти.

***

Поменше ям і бездоріжжя,

І з поїздки з будь-якої

Завжди до рідного порогу

Щоб ти повертався додому.

***

Всіх, хто вдома або в дорозі.

Щоб вас залишили тривоги.

З Днем далекобійника сьогодні вітаю.

Надійний шлях скоріше знайти бажаю.

***

З твоїм днем, далекобійник!

Відходить у даль твій довгий важкий шлях.

Він буде нехай вдалим і веселим,

І за кермом години швидко мчать.

Привітання з Днем далекобійника 2023 у прозі

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Вітаємо з Днем далекобійника! Бажаємо рівної змійки доріг, мотора, що мирно реве, повного бака і залізного коня, що беззаперечно підкоряється. Нехай розмірено протікає час у дорозі, вдома обов’язково чекають, а в душі панують мир і гармонія! Ні цвяха, ні жезла!

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Вітаю з Днем далекобійника. І нехай кожен шлях у тебе далекий, я бажаю тобі ніколи не сумувати. Я бажаю зустрічати багато славних людей на дорогах. Бажаю бачити багато перспектив на горизонтах. Бажаю проганяти втому і тривоги. Бажаю завжди триматися бадьоро і впевнено. Щасливих доріг тобі і супутньої удачі в кожній поїздці!

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Щоразу на тебе чекає далека дорога, тож нехай дорога буде чистою і благополучною. Вітаю з Днем автомобіліста і бажаю, щоб удома завжди чекали рідні, щоб до тебе не підступали ні втома, ні смуток, щоб твої руки міцно тримали бублик і ключик від світлого щастя.

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Бажаю спати скільки хочеться, їхати в дорогу впевнено і завжди повертатися туди де дуже чекають. Нехай друзі будуть вірними, дорога гладкою, а нерви сталевими!

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З професійним святом! Дякуємо за вашу працю, спасибі надійним рукам, що тримають кермо, спасибі втомленим очам! Нехай дорога буде без пригод!

Коротка історія свята День далекобійника

День далекобійника – неофіційне свято. Точно невідомо, як і де саме воно з’явилося.

Ця професія зародилася і розвивалася в таких країнах як США, Канада, Австралія, а потім вона прийшла і до Європи.

Оскільки кожна професія має своє свято, день далекобійника не виняток. Зазвичай люди цієї професії відзначають свято у своєму колі.

Цікаві факти про далекобійників: