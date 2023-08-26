У 2023 році День далекобійника в Україні відзначають 26 серпня. Щороку дата святкування різна, оскільки припадає на останню суботу серпня.
Якщо у вашому оточенні є люди, які працюють за кермом багатотонних машин, не забудь відправити їм приємні слова або тематичну картинку. Факти ICTV підготували привітання з Днем далекобійника 2023 у листівках, СМС і прозі.
Привітання з Днем далекобійника 2023 в листівках
Привітання з Днем далекобійника 2023 у СМС
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З Днем далекобійника вітаю,
Здоров’я, щастя і терпіння бажаю,
Нехай зеленим світлом займається світлофор,
Не вмирає на дорозі твій мотор.
І фари світять, немов яскраві очі,
Не випускає повітря колеса,
І нехай завжди супроводжує удача,
Чим раніше виїдеш, тим будеш вдома раніше.
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Далекобійник, вітаю,
Це твій по праву день,
Цілодобово крутити баранку
Багато років тобі не лінь.
Траси я бажаю гладкої
І щасливого шляху,
З рейсу милим і коханим
Багато грошей привезти.
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Поменше ям і бездоріжжя,
І з поїздки з будь-якої
Завжди до рідного порогу
Щоб ти повертався додому.
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Всіх, хто вдома або в дорозі.
Щоб вас залишили тривоги.
З Днем далекобійника сьогодні вітаю.
Надійний шлях скоріше знайти бажаю.
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З твоїм днем, далекобійник!
Відходить у даль твій довгий важкий шлях.
Він буде нехай вдалим і веселим,
І за кермом години швидко мчать.
Привітання з Днем далекобійника 2023 у прозі
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Вітаємо з Днем далекобійника! Бажаємо рівної змійки доріг, мотора, що мирно реве, повного бака і залізного коня, що беззаперечно підкоряється. Нехай розмірено протікає час у дорозі, вдома обов’язково чекають, а в душі панують мир і гармонія! Ні цвяха, ні жезла!
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Вітаю з Днем далекобійника. І нехай кожен шлях у тебе далекий, я бажаю тобі ніколи не сумувати. Я бажаю зустрічати багато славних людей на дорогах. Бажаю бачити багато перспектив на горизонтах. Бажаю проганяти втому і тривоги. Бажаю завжди триматися бадьоро і впевнено. Щасливих доріг тобі і супутньої удачі в кожній поїздці!
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Щоразу на тебе чекає далека дорога, тож нехай дорога буде чистою і благополучною. Вітаю з Днем автомобіліста і бажаю, щоб удома завжди чекали рідні, щоб до тебе не підступали ні втома, ні смуток, щоб твої руки міцно тримали бублик і ключик від світлого щастя.
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Бажаю спати скільки хочеться, їхати в дорогу впевнено і завжди повертатися туди де дуже чекають. Нехай друзі будуть вірними, дорога гладкою, а нерви сталевими!
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З професійним святом! Дякуємо за вашу працю, спасибі надійним рукам, що тримають кермо, спасибі втомленим очам! Нехай дорога буде без пригод!
Коротка історія свята День далекобійника
День далекобійника – неофіційне свято. Точно невідомо, як і де саме воно з’явилося.
Ця професія зародилася і розвивалася в таких країнах як США, Канада, Австралія, а потім вона прийшла і до Європи.
Оскільки кожна професія має своє свято, день далекобійника не виняток. Зазвичай люди цієї професії відзначають свято у своєму колі.
Цікаві факти про далекобійників:
- У вантажівках далекобійників є житловий відсік з ліжком, де водій може відпочити.
- Кожну хвилину понад 1,7 млн далекобійників проїжджають дорогами світу.
- До речі, багато компаній обмежують швидкість своїх вантажівок, тому не гнівайтесь на водіїв, коли потрапите в затори через фури.
- Далекобійникам присвячена комп’ютерна гра Truck Simulator.