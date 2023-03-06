8 березня в багатьох країнах світу відзначають Міжнародний жіночий день. Свято присвячене жіночій солідарності та боротьбі за права жінок.

Саме час привітати не тільки своїх близьких, а й знайомих, а також колег по роботі. Вони будуть раді сюрпризу і зможуть дізнатися про ваші почуття із теплих побажань.

Факти ICTV приготували найкращі привітання для колег із 8 березня у прозі та листівках.

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Привітання для колег із 8 березня в прозі

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Шановні колеги, вітаю вас з 8 березня! Бажаю чудового настрою й багато-багато посмішок. Нехай робота має бажані результати, все вдається легко й без перешкод. Величезного жіночого щастя, неймовірно сильної любові й ніжності, уваги й дбайливого ставлення. Будьте готові до кращого, воно обов’язково станеться! Зі святом!

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Дорогі наші жінки, вітаємо вас із найпрекраснішим святом весни! Бажаємо нескінченного щастя й удачі, більше компліментів та уваги. Залишайтеся завжди красивими та ніжними. Нехай робота приносить радість, а вдома буде гармонія. Із 8 березня, наші любі!

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Зі святом весни й краси, з днем 8 березня! Посмішка жінки – це щастя. Шановні колеги, зі святом вас! Посміхайтеся частіше, зігрівайте цей світ теплом і любов’ю, осявайте його своєю красою. Будьте щасливими й коханими!

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Вітаємо вас, дорогі колеги, з Міжнародним жіночим днем. Вам бажаємо щастя та здоров’я, радості й любові. Нехай ваші посмішки ніколи не сходять із вашого обличчя!

Привітання для колег із 8 березня в листівках

Березень настане зовсім скоро – та крім 8 березня перший місяць весни принесе величезну кількість свят. Наприклад, уже зовсім скоро відзначатимуть Всесвітній день захисту прав споживачів, День СБУ і День театру. Ознайомитися з повним календарем свят березня 2023 можна на Фактах ICTV.