Традиційно 30 вересня в Україні відзначають день церковної пам’яті великомучениці Софії та її дочок Віри, Надії і Любові.

У це світле свято варто привітати своїх близьких і друзів. Жінкам заведено бажати неземної любові, міцної віри та незгасної надії.

З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Віри, Надії, Любові у віршах та прозі.

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Від щирого серця вітаю з прекрасним, світлим святом – з днем Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії. Бажаю зустрічати кожен новий день із радістю і душевним світлом, завжди прагнути до благих цілей і досягати їх, випробувати в житті щире щастя і насолодитися успіхом!

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Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра і Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

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Від чистого серця хочу тебе привітати тебе з таким душевним і світлим святом – з Днем Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії. Бажаю тобі в будь-якій ситуації зберігати надію, ніколи не втрачати віру і знайти справжню любов!

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Бажаю миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогника, сили й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги!

На довгих стежках вашої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі!

З днем Віри, Надії, Любові!

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Від щирого серця вітаю зі світлим Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Хочу побажати зустрічати новий день із радістю і душевним світлом, прагнути завжди до благих цілей і добрих ідей, досягати у житті щирого щастя і абсолютного успіху, зберігати любов у серці, міцну віру в душі і світлу надію на краще.

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Нехай Софія від вас відведе всі негоди,

А Надія і Віра подарують вам щастя.

І Любов у ваше життя прийде непомітно,

І від цього ваша душа розквітне.

Я бажаю вам радість і ніжність пізнати,

І як зірки на небі яскраво палати!

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Великомучениці Віра, Надія та Любов жили у II столітті в Римі, і були дуже вірними християнками. Софія навіть назвала своїх дочок іменами трьох християнських чеснот і виховувала їх в любові до Господа.

Дізнавшись про них, імператор Адріан (117-138 рр.) спробував змусити їх поклонятися богині Артеміді, але вони залишалися непохитними.

Імператор піддав дочок Софії жорстоким тортурам, але вони дивним чином залишалися неушкодженими, і тоді їх стратили на очах у матері.

У День Віри, Надії та Любов заборонено виконувати домашню роботу, сперечатися та створювати конфлікти. Також не можна святкувати весілля та вінчатися.