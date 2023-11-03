Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Свята в Україні

Привітайте “богів війни”: листівки та СМС до Дня ракетних військ та артилерії

3 Листопада 2023, 05:34
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
З днем ракетних військ та артилерії
Джерело: Міноборони

3 листопада Україна відзначає День ракетних військ та артилерії. Українські воїни майстерно вправляються з потужними ракетними та артилерійськими системами, за що їх називають “богами війни”.

Щодня наші оборонці “мінусують” ворожі цілі, виконуючи завдання з надвисокою точністю. Завдяки ракетникам та артилеристам невпинно зростає статистика втрат російської армії. Наші захисники ліквідують танки, БМП, командні пункти та мінометні розрахунки.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем ракетних військ та артилерії 2023 у листівках і СМС, щоби ви змогли надіслати їх усім причетним.

Зараз дивляться

Привітання з Днем ракетних військ та артилерії 2023 у листівках

З днем ракетних військ та артилерії

День ракетних військ та артилерії України – привітання у картинках

З днем ракетних військ та артилерії

Найкращі листівки до Дня ракетних військ та артилерії України

З днем ракетних військ та артилерії

Привітальні листівки до Дня ракетних військ та артилерії України

З днем ракетних військ та артилерії

Привітання в картинках до Дня ракетних військ та артилерії України

З днем ракетних військ та артилерії

День ракетних військ та артилерії України – листівки

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії 2023 в СМС

З Днем ракетних військ та артилерії України! Точних влучань у ціль, наснаги, здоровʼя та перемоги!

***

Філігранна майстерність, точність та сила,
В ракетних військах й артилерії – наша гордість і надія!
Зі святом героїв вітаємо, здоровʼя бажаємо!

***

У День ракетних військ та артилерії щиро зичу міцного здоров’я, Божої опіки та якнайшвидшої перемоги! Нехай близькі будуть у безпеці. Дякую за захист!

***

Це свято богів війни, свято точності й сили!
Вороги аж тремтять, ледь зачують про вас.
Най відвага і міць назавжди будуть з вами,
А ракети несуть окупантам сам страх!

***

Пишаємося нашими богами війни! Хай усі ваші виходи будуть точно в ціль, хай вас обминають ворожі снаряди та в серці буде спокій попри все! Ви – наша гордість! З Днем ракетних військ та артилерії України!

Хай у наших ракетників та артилеристів завжди буде 4.5.0 та якнайшвидше настав день оміряної перемоги для України.

Читайте також:
КозловськийБили гільзою і мазали обличчя нагаром: Козловський пройшов посвяту в артилеристи

Теги
День ракетних військ і артилерії Привітання зі святами Свята
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь