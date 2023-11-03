3 листопада Україна відзначає День ракетних військ та артилерії. Українські воїни майстерно вправляються з потужними ракетними та артилерійськими системами, за що їх називають “богами війни”.

Щодня наші оборонці “мінусують” ворожі цілі, виконуючи завдання з надвисокою точністю. Завдяки ракетникам та артилеристам невпинно зростає статистика втрат російської армії. Наші захисники ліквідують танки, БМП, командні пункти та мінометні розрахунки.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем ракетних військ та артилерії 2023 у листівках і СМС, щоби ви змогли надіслати їх усім причетним.

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Привітання з Днем ракетних військ та артилерії 2023 у листівках

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії 2023 в СМС

З Днем ракетних військ та артилерії України! Точних влучань у ціль, наснаги, здоровʼя та перемоги!

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Філігранна майстерність, точність та сила,

В ракетних військах й артилерії – наша гордість і надія!

Зі святом героїв вітаємо, здоровʼя бажаємо!

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У День ракетних військ та артилерії щиро зичу міцного здоров’я, Божої опіки та якнайшвидшої перемоги! Нехай близькі будуть у безпеці. Дякую за захист!

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Це свято богів війни, свято точності й сили!

Вороги аж тремтять, ледь зачують про вас.

Най відвага і міць назавжди будуть з вами,

А ракети несуть окупантам сам страх!

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Пишаємося нашими богами війни! Хай усі ваші виходи будуть точно в ціль, хай вас обминають ворожі снаряди та в серці буде спокій попри все! Ви – наша гордість! З Днем ракетних військ та артилерії України!

Хай у наших ракетників та артилеристів завжди буде 4.5.0 та якнайшвидше настав день оміряної перемоги для України.