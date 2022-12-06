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Прикольні подарунки на Новий рік 2023: що можна подарувати друзям

6 Грудня 2022, 16:46
Анна Голішевська Редакторка сайту
Подарунки
Джерело: Instagram

Іноді роздуми про цікаві та оригінальні подарунки перетворюються на складну головоломку. Однак новорічні свята – не за горами.

Ідеї прикольних подарунків на Новий рік 2023 ви знайдете у матеріалі Фактів ICTV.

Прикольні подарунки на Новий рік для хлопців

Замість однотипних подарунків цьогоріч можна подарувати щось для підняття настрою другу або хлопцю. Для цього можете вибрати потрібне зі списку:

Зараз дивляться
  • скарбничка у формі персонажа мультфільму;
  • набір шампурів для шашлику і барбекю;
  • настільні ігри;
  • консервовані шкарпетки;
  • футболка з веселим принтом;
  • фартух з зображенням жіночої фігури для чоловіків;
  • книга-сейф;
  • каска з трубками для пива;
  • бейсбольна біта з надписом;
  • камені для охолодження віскі;
  • карта бажань для чоловіків;
  • каністра для віскі;
  • набір для відкривання алкогольних напоїв;
  • набір інструментів для авто із шоколаду;
  • пивна мапа України (на карті нанесені кришечки від пива з різних областей країни);
  • чарка у формі черепа;
  • пісочний годинник;
  • мінібар у формі скрипки;
  • набір алкогольних джемів;
  • бочка для спиртного;
  • фляга з малюнком.

Прикольні подарунки на Новий рік для дівчат

Якщо у дівчини є все, її можна порадувати цікавим подарунком із цього списку:

Подарунок

Фото – Unsplash

  • піжама-кігурумі;
  • костюмований набір одягу для вечірки;
  • шоколадний набір у коробці з-під телефону;
  • печиво з передбаченнями;
  • чашка-хамелеон;
  • келих зі шкалою сп’яніння;
  • шоколадна фігурка Оскара;
  • адвент-календар;
  • косметичка у формі героя мультфільму;
  • грошовий пістолет;
  • суміш для коктейлю у прозорій пляшці;
  • чашка-термос у формі об’єктива;
  • чашка із ручкою у вигляді кастета;
  • настінна ключниця на вигляд як маленький будиночок;
  • домашнє взуття у формі фламінго;
  • маска для сну з надписом;
  • надувний матрац у формі ананасу;
  • килимок у вигляді піци;
  • набір для ліплення з гіпсу;
  • консервовані трусики;
  • повербанк у формі емоджі;
  • листівка з шоколадками;
  • скарбничка для пробок;
  • набір для мохіто.
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