Іноді роздуми про цікаві та оригінальні подарунки перетворюються на складну головоломку. Однак новорічні свята – не за горами.
Ідеї прикольних подарунків на Новий рік 2023 ви знайдете у матеріалі Фактів ICTV.
Прикольні подарунки на Новий рік для хлопців
Замість однотипних подарунків цьогоріч можна подарувати щось для підняття настрою другу або хлопцю. Для цього можете вибрати потрібне зі списку:
Зараз дивляться
- скарбничка у формі персонажа мультфільму;
- набір шампурів для шашлику і барбекю;
- настільні ігри;
- консервовані шкарпетки;
- футболка з веселим принтом;
- фартух з зображенням жіночої фігури для чоловіків;
- книга-сейф;
- каска з трубками для пива;
- бейсбольна біта з надписом;
- камені для охолодження віскі;
- карта бажань для чоловіків;
- каністра для віскі;
- набір для відкривання алкогольних напоїв;
- набір інструментів для авто із шоколаду;
- пивна мапа України (на карті нанесені кришечки від пива з різних областей країни);
- чарка у формі черепа;
- пісочний годинник;
- мінібар у формі скрипки;
- набір алкогольних джемів;
- бочка для спиртного;
- фляга з малюнком.
Прикольні подарунки на Новий рік для дівчат
Якщо у дівчини є все, її можна порадувати цікавим подарунком із цього списку:
- піжама-кігурумі;
- костюмований набір одягу для вечірки;
- шоколадний набір у коробці з-під телефону;
- печиво з передбаченнями;
- чашка-хамелеон;
- келих зі шкалою сп’яніння;
- шоколадна фігурка Оскара;
- адвент-календар;
- косметичка у формі героя мультфільму;
- грошовий пістолет;
- суміш для коктейлю у прозорій пляшці;
- чашка-термос у формі об’єктива;
- чашка із ручкою у вигляді кастета;
- настінна ключниця на вигляд як маленький будиночок;
- домашнє взуття у формі фламінго;
- маска для сну з надписом;
- надувний матрац у формі ананасу;
- килимок у вигляді піци;
- набір для ліплення з гіпсу;
- консервовані трусики;
- повербанк у формі емоджі;
- листівка з шоколадками;
- скарбничка для пробок;
- набір для мохіто.