Іноді роздуми про цікаві та оригінальні подарунки перетворюються на складну головоломку. Однак новорічні свята – не за горами.

Ідеї прикольних подарунків на Новий рік 2023 ви знайдете у матеріалі Фактів ICTV.

Прикольні подарунки на Новий рік для хлопців

Замість однотипних подарунків цьогоріч можна подарувати щось для підняття настрою другу або хлопцю. Для цього можете вибрати потрібне зі списку:

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скарбничка у формі персонажа мультфільму;

набір шампурів для шашлику і барбекю;

настільні ігри;

консервовані шкарпетки;

футболка з веселим принтом;

фартух з зображенням жіночої фігури для чоловіків;

книга-сейф;

каска з трубками для пива;

бейсбольна біта з надписом;

камені для охолодження віскі;

карта бажань для чоловіків;

каністра для віскі;

набір для відкривання алкогольних напоїв;

набір інструментів для авто із шоколаду;

пивна мапа України (на карті нанесені кришечки від пива з різних областей країни);

чарка у формі черепа;

пісочний годинник;

мінібар у формі скрипки;

набір алкогольних джемів;

бочка для спиртного;

фляга з малюнком.

Прикольні подарунки на Новий рік для дівчат

Якщо у дівчини є все, її можна порадувати цікавим подарунком із цього списку: