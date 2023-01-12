В Україні традиційно святкують Старий Новий рік в ніч з 13 та 14 січня. Щедрий вечір та Старий Новий рік є важливими святами для українців, оскільки супроводжуються давніми традиціями та звичаями.

Тому напередодні свята Факти ICTV зібрали найпопулярніші прикмети на старий Новий рік 2023.

Прикмети з грошима

Величезна кількість прикмет 13 січня пов’язана саме з грошима. І перше, чого дотримувалися наші предки – не давати в борг і не перераховувати дрібні гроші на Старий Новий рік. Вони вірили, що це пророкувало бідність на наступний рік.

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Є також прикмета, яка притягне гроші у 2023 році. Для цього треба вмитися дрібними грошима. Але умиватися потрібно акуратно, щоб жодна монетка не впала (це до витрат).

Прикмети про гостей

Особливо увагу потрібно приділити гостям. За повір’ями, якщо після півночі в будинок першим зайде чоловік – рік буде вдалим, якщо жінка – господарів чекають невдачі.

Приділити увагу варто і примиренню з друзями та сусідами. Це допоможе увійти в Новий рік без лайки та непорозумінь. Кажуть, якщо пропонують забути образи 13 січня, потрібно обов’язково піти на зустріч та помиритися.

Прикмети погоди на Старий Новий рік 2023

Велика кількість прикмет 13 січня пов’язані з погодою. Так, якщо ніч на 14 січня буде ясною та зоряною, то прийде рання весна, а якщо морозною, то зима буде затяжною.

Основні прикмети погоди на 13 січня 2023: