Усікновення голови Іоанна Предтечі – важлива дата в церковному календарі. Свято припадає на 11 вересня, що у 2023 році припадає на понеділок.

Цей день присвячений пам’яті мученицької смерті Іоанна Хрестителя, який передбачив швидку появу Месії. Як і в будь-яке церковне свято, на Усікновення голови Іоанна Предтечі є свої заборони, які краще не порушувати. Наші предки передавали ці знання крізь покоління, і на сьогодні багато хто з вірян дотримується цих обмежень.

Що не можна робити на Усікновення голови Іоанна Предтечі – далі в матеріалі.

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Дата вважається святковою в церковному календарі, тому працювати або займатися важкою працею на городі або в будинку суворо заборонено. Виняток – якщо відкласти справи не можна.

Також не можна користуватися гострими предметами – це стосується ножиць, голки, багато працювати ножем або косити траву серпом.

Оскільки це пам’ятна дата, то заборонено веселитися, розпивати спиртні напої, слухати музику і танцювати.

З весіллям краще не поспішати – краще на цей день гуляння не планувати.

Символами свята будуть червоні продукти – заборонено їсти помідори, кавуни, вишні та всі овочі і фрукти з червоним відтінком.

Уже зовсім скоро настане жовтень – середина осені принесе нам багато свят. Утім, Покрову ми відзначатимемо вже 1 жовтня замість 14 числа. Усе завдяки оновленому церковному календарю. Ознайомитися з календарем свят жовтня 2023 можна на Фактах ICTV.