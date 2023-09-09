Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Свята в Україні

Програм без багів! Привітання з Днем тестувальника 2023 у листівках

9 Вересня 2023, 08:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День тестувальника 2023
Джерело: Pexels

9 вересня відзначають професійне свято – День тестувальника. Його дата незмінна і у 2023 році припадає на вихідний день – суботу.

Цього дня варто вітати всіх людей, чиї професії пов’язані з IT. Тестувальник робить важливу і потрібну роботу, перевіряючи різноманітні програми з точки зору експерта і звичайного користувача. Саме він шукає в них помилки та оцінює функціональність.

Якщо у вашому оточенні є така людина, не забудьте її привітати з професійним святом. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем тестувальника 2023 у листівках.

Зараз дивляться

Привітання з Днем тестувальника

Привітання з Днем тестувальника

Привітання з Днем тестувальника

Привітання з Днем тестувальника

Привітання з Днем тестувальника

До слова, дата святкування обрана неспроста. Подейкують, що саме цього дня 1947 року вчені Гарвардського університету тестували обчислювальну машину, в якій знайшли метелика, що застряг. Винахідниця Грейс Гоппер вимовила в той момент слово bug, що в перекладі з англійської жук.

Так це слово стало терміном, що позначає комп’ютерну помилку.

Читайте також:
сентябрь, осень, вересень, осіньПрофесійні, міжнародні, церковні: які свята українці відзначать у вересні 2023

Теги
Привітання зі святами
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь