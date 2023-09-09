9 вересня відзначають професійне свято – День тестувальника. Його дата незмінна і у 2023 році припадає на вихідний день – суботу.

Цього дня варто вітати всіх людей, чиї професії пов’язані з IT. Тестувальник робить важливу і потрібну роботу, перевіряючи різноманітні програми з точки зору експерта і звичайного користувача. Саме він шукає в них помилки та оцінює функціональність.

Якщо у вашому оточенні є така людина, не забудьте її привітати з професійним святом. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем тестувальника 2023 у листівках.

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До слова, дата святкування обрана неспроста. Подейкують, що саме цього дня 1947 року вчені Гарвардського університету тестували обчислювальну машину, в якій знайшли метелика, що застряг. Винахідниця Грейс Гоппер вимовила в той момент слово bug, що в перекладі з англійської жук.

Так це слово стало терміном, що позначає комп’ютерну помилку.