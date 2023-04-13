16 квітня настане православний Великдень – свято вважається одним із найбільших у церковному календарі. Як і на будь-яку важливу дату, є свої традиції, звичаї та заборони, які передаються з покоління в покоління і суворо дотримуються вірянами.

Факти ICTV детально розкажуть, що не можна робити на Великдень 2023.

Традиційно, у церковні свята заборонено займатися важкою працею. Не можна готувати город або сад до посіву – найкраще дочекатися кінця свята, або ж зробити це заздалегідь.

Це стосується і домашніх справ – наприклад, прибирання. Це потрібно було зробити ще в Чистий четвер, або ж зовсім не прибирати, якщо немає такої можливості. У свято потрібно радіти Великодню і відпочивати, а не працювати.

Не дозволялося лаятися, сваритися і ображати інших. Потрібно відпустити старі образи і попросити вибачення у тих, кого ви могли образити, поранити словами або вчинками.

Заборонено скупитися – якщо нужденний попросить про допомогу, відмовляти не можна. Це може бути їжа, одяг, або ж просто добра справа.

Не можна сумувати – наші предки вірили, що через це можуть бути невдачі і нещастя цілий рік.

На цвинтар також не можна ходити – під забороною і спогад про померлих, і скорбота за ними. Свято присвячене воскресінню.

Одна з найсильніших заборон – це відмова від викидання залишків великодньої їжі. Якщо залишилися крихти – краще віддайте їх птахам.

Заборони також стосуються і святкового столу – потрібно дотримуватися правил, яких дотримувалися ще наші предки. Що не можна готувати та ставити на стіл на Великдень – читайте на Фактах ICTV.