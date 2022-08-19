Преображення Господнє – важливе для православних християн свято. Традиційно воно відзначається щорічно 19 серпня разом із Яблучним спасом. Свято стосується кожного з нас, адже преображення може статися на шляху до самовдосконалення.

Історія свята

Преображення Господнє – це описане в Євангелії явище величі Ісуса Христа перед трьома найближчими учнями під час молитви на горі Фавор. Історія про подію подається між двома повідомленнями Ісуса, коли він покликав своїх учнів на гору, де розповів про добровільну мученицьку смерть і своє преображення.

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Вони переконалися, що він справді Бог, і це зміцнило їхню віру, а Петро навіть захотів залишитися на горі. Традиція святити яблука повелася ще з тих часів – Ісус наказав зібрати плоди та піти з ними до церкви.

Традиції свята

В Україні свято називають Спасом, і воно мало чималий зв’язок зі святом урожаю – Яблучним Спасом. Цього дня традиційно ходять святити яблука, і після походу до церкви можна насолодитися плодом, наперед загадавши бажання. Окрім яблук, наші предки несли до храму сливи, груші і навіть бджолині стільники.

Оскільки Преображення Господнє тісно переплітається з Яблучним Спасом, то й традиції святкування ті самі. Ознайомитись із традиціями Яблучного Спасу можна на Фактах ICTV.