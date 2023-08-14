Преображення Господнє 2023: коли свято відзначають католики та православні

Преображення Господнє – велике дванадесяте свято, яке в народі ще називають Спас. Саме слово преображення означає перетворення в інший вид або зміна форми.

Повна назва свята – Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Свято започатковане на згадку про подію, коли Ісус Христос на горі Фавор перед своїми трьома учнями преобразився у всій своїй Божественній величі. Лице Ісуса засяяло, а його одяг став білим, як світло.

В народі ж свято Преображення називається Другим Спасом або Яблучним Спасом. Народну назву свято отримало через те, що у цей день освячується виноград нового врожаю та інші плоди. А в регіонах, де виноград не родив, люди освячували яблука, після чого їх можна було вживати в їжу.

Коли відзначається Преображення Господнє та що не можна робити у день свята, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якого числа православне свято Преображення Господнє 2023

Преображення Господа Ісуса Христа православною церквою щорічно відзначається 19 серпня.

Цей день вважається одним з великих свят, адже своїм Преображенням Ісус Христом показав, якими стануть люди в майбутньому житті, в Царстві Небесному та як преобразиться тоді земний світ.

З апостольських часів церквою встановлено освячувати у цей день дозрілі плоди: яблука, груші, сливи, виноград. Лише після цього фрукти можна було їсти.

Коли католики відзначають Преображення Господнє – дата

Католицька церква відзначає велике свято Преображення 6 серпня.

Цікаво, що в традиції вірменської церкви Преображення внесено у великодній цикл, тобто кожного року день святкування випадає на різну дату. Проте воно завжди відзначається в сьому неділю після П’ятидесятниці.

Що не можна робити на Преображення Господнє 2023

У день свята заборонено:

виконувати будь-яку хатню роботу;

лаятись, сваритись, лихословити;

вбивати комах та проганяти їх з хати;

бажати іншим людям зла – усе погане може повернутися до вас;

оскільки Преображення припадає на Успенський піст, заборонено їсти непісні страви;

їсти фрукти, особливо яблука до освячення;

прибирати, шити, в’язати та вишивати, але можна готувати їжу;

скупитися та відмовляти в допомозі;

виконувати важку роботу: працювати на будівництві, в полі, на городі, прати тощо;

влаштовувати галасливі вечірки та святкування;

вживати алкоголь;

купатися у річках та озерах. За народними повірʼями, на Яблучний Спас можна потривожити русалок та інших водяних істот.

Фото: УПЦ