23 травня в Україні відзначають День героїв. Це свято встановлено на честь борців за свободу і незалежність нашої держави.
Це дата лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, січових стрільців, воїнів армії УНР, ОУН, УПА, а також героїв Небесної Сотні та, безумовно, сучасної російсько-української війни. Тому День героїв зараз як ніколи важливий і актуальний, оскільки нині триває повномасштабна війна з РФ, у якій українські воїни дають гідну відсіч.
З нагоди цієї дати Факти ICTV підготували привітання з Днем героїв 2023 у листівках, смс і прозі.
Привітання з Днем героїв 2023 у листівках
Привітання з Днем героїв 2023 у смс
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У цей день ми вшановуємо героїв,
Тих, які нас життям захищають!
Тих, які нам вірити допомагають!
Тих, які ні в чому перешкод не знають!
Тих, які Україну прославляють!
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Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато й не мало.
Кожен вечір молюсь всім святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби янгол закрив от біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.
Ясним ранком і днем дощовим,
Я шепочу у синєє небо:
Повертайся, будь ласка, живим,
Батьківщина чекає на тебе.
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Захисники, герої!
Я вітаю вас.
Ви потоптали ноги,
Захищаючи нас.
Дякую вам велике
За працю і за любов.
І слава вам, героям,
За чесний сміливий бій.
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Я дивлюсь на світлини бійців,
Щирі посмішки, втомлені очі,
Сиві скроні та безліч рубців…
А мій розум сприйняти не хоче:
Це не сон, не синдром маячні,
Ця війна не в далекій країні,
Не в Іраку чи десь там в Чечні,
А в вишневій моїй Україні.
Саме зараз її вояки
Країну від зла захищають,
Б’ються на смерть мої земляки,
Кров’ю землю святу поливають.
Щоб країна ввійшла в майбуття
Вільна, сильна, без чвар та війни.
Віддають саме цінне -життя,
України найкращі сини!
Привітання з Днем героїв 2023 у прозі
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У День героїв прийміть мої вітання! Ви через багато що пройшли і, мабуть, не вистачить дня, щоб перерахувати ваші заслуги, не тільки бойові, а й просто життєві! Дякуємо вам за все!
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Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть же вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів! З Днем героїв!
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Українська армія – сила і гордість. Наші військові довели, що вони найвідважніші, найдосвідченіші, найпрофесійніші воїни у світі. Бажаємо кожному захиснику та захисниці повернутися додому цілими і неушкодженими, і принести з собою перемогу!
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Вітаю з Днем героїв. Бажаю тримати під захистом улюблену країну і не боятися ніякого ворога. Нехай завжди вистачає сил, впевненості та мужності. Нехай попереду чекають тільки мирні дні добробуту. Бажаю стійкості, витримки, вірного кохання і міцної дружби!
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У День героїв України від щирого серця побажати хочу міцних сил і незламної віри, бравих ідей і добрих надій. Зі святом!