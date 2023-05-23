23 травня в Україні відзначають День героїв. Це свято встановлено на честь борців за свободу і незалежність нашої держави.

Це дата лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, січових стрільців, воїнів армії УНР, ОУН, УПА, а також героїв Небесної Сотні та, безумовно, сучасної російсько-української війни. Тому День героїв зараз як ніколи важливий і актуальний, оскільки нині триває повномасштабна війна з РФ, у якій українські воїни дають гідну відсіч.

З нагоди цієї дати Факти ICTV підготували привітання з Днем героїв 2023 у листівках, смс і прозі.

Привітання з Днем героїв 2023 у листівках

Привітання з Днем героїв 2023 у смс

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У цей день ми вшановуємо героїв,

Тих, які нас життям захищають!

Тих, які нам вірити допомагають!

Тих, які ні в чому перешкод не знають!

Тих, які Україну прославляють!

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Повертайся, будь ласка, живим.

Я прошу не багато й не мало.

Кожен вечір молюсь всім святим

Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби янгол закрив от біди,

Над тобою розправивши крила,

І шоб куля лихої орди

Не побачила, не зачепила.

Ясним ранком і днем дощовим,

Я шепочу у синєє небо:

Повертайся, будь ласка, живим,

Батьківщина чекає на тебе.

***

Захисники, герої!

Я вітаю вас.

Ви потоптали ноги,

Захищаючи нас.

Дякую вам велике

За працю і за любов.

І слава вам, героям,

За чесний сміливий бій.

***

Я дивлюсь на світлини бійців,

Щирі посмішки, втомлені очі,

Сиві скроні та безліч рубців…

А мій розум сприйняти не хоче:

Це не сон, не синдром маячні,

Ця війна не в далекій країні,

Не в Іраку чи десь там в Чечні,

А в вишневій моїй Україні.

Саме зараз її вояки

Країну від зла захищають,

Б’ються на смерть мої земляки,

Кров’ю землю святу поливають.

Щоб країна ввійшла в майбуття

Вільна, сильна, без чвар та війни.

Віддають саме цінне -життя,

України найкращі сини!

Привітання з Днем героїв 2023 у прозі

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У День героїв прийміть мої вітання! Ви через багато що пройшли і, мабуть, не вистачить дня, щоб перерахувати ваші заслуги, не тільки бойові, а й просто життєві! Дякуємо вам за все!

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Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть же вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів! З Днем героїв!

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Українська армія – сила і гордість. Наші військові довели, що вони найвідважніші, найдосвідченіші, найпрофесійніші воїни у світі. Бажаємо кожному захиснику та захисниці повернутися додому цілими і неушкодженими, і принести з собою перемогу!

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Вітаю з Днем героїв. Бажаю тримати під захистом улюблену країну і не боятися ніякого ворога. Нехай завжди вистачає сил, впевненості та мужності. Нехай попереду чекають тільки мирні дні добробуту. Бажаю стійкості, витримки, вірного кохання і міцної дружби!

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У День героїв України від щирого серця побажати хочу міцних сил і незламної віри, бравих ідей і добрих надій. Зі святом!