21 вересня православні віряни відзначатимуть одне з головних церковних свят – Різдво Пресвятої Богородиці. У 2021 році воно випадає на вівторок.

Це свято також називають Друга Пречиста, Осенини й Оспожинки, однак більш звично – Різдво Пресвятої Богородиці. Вважається, що саме в цей день на світ з’явилася Діва Марія – Божа матір. Факти ICTV підготували оригінальні привітання для Viber із Різдвом Пресвятої Богородиці, для того, щоб ви могли привітати всіх, кого цінуєте.

Різдво Пресвятої Богородиці належить до дванадесятих свят, тобто – найголовніших у році.

Крім того, цей день вважається днем ​​усіх жінок. Ще в давнину вони прокидалися до сходу сонця та молилися, після чого надягали свої найкращі сукні та йшли до церкви слухати святкову літургію.

Перебуваючи в храмі, потрібно дякувати Богові за народження Богородиці, яка вважається найщирішою молитовницею і заступницей людей.

У Різдво Пресвятої Богородиці не можна сваритися, ображати одне одного та робити погані вчинки. Рекомендується сходити до церкви та поставити свічку.

Детальніше про історію свята Різдво Пресвятої Богородиці – читайте на Фактах ICTV.