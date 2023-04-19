Раз на рік в Україні відзначають свято Радониця, що в народі називається Проводами або ж Гробками. Свято відбувається через сім днів після Великодня.

У 2023 році Радониця припадає на 25 квітня. У цей день люди приїздять на могили до померлих родичів, шануючи їх памʼять.

Також в Україні заведено приносити на кладовища їжу та класти її поруч з могилами.

Факти ICTV дізнавалися, чому на могилах розкладають цукерки, печиво, паски та іншу їжу та чи потрібно це робити.

Навіщо розкладають їжу на могилах – пояснення священника

Традиція приносити та залишати їжу на цвинтарі зʼявилася дуже давно. Про це Фактам ICTV розповів настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Олександр Дедюхін.

За його словами, наші предки здалеку приїздили на могилки до родичів, долаючи довгий та непростий шлях. Відповідно, в дорогу брали з собою їжу, аби перекусити.

– Вони приходили на кладовище, поминали померлих родичів та могли сісти спокійно перекусити, адже дорога могла бути довгою, – каже Олександр Дедюхін.

Настоятель додає, що з тих часів також пішла традиція пригощати один одного цукерками та іншими смаколики, аби знайомі люди помолилися за душі померлих.

– Але приїздити на кладовище та просто їсти, влаштовувати гучне застілля, точно не варто. Це дуже недоречно, особливо в поминальні дні, – додає настоятель.

Насправді церква не радить залишати їжу на могилах, адже в цьому нема потреби. Душа померлого потребує не їжі, а молитви. Проте церква це не забороняє.

– Помʼянути – це молитися, а не влаштовувати веселі застілля на кладовищі, – додає настоятель.

Звісно можна залишити на могилках цукерки, печиво чи паску, аби люди, які забиратимуть частування, помолилися за душу покійної людини. Проте набагато краще, якщо ви особисто віддасте цю їжу безхатькам та людям, які цього дійсно потребують.

Крім того, не варто забувати й про традицію, коли дітлахи ходять по могилках та збирають смаколики.

– Так, є така традиція. Але потрібно дітям пояснювати, що це частування покладені за упокій, щоб діти не сприймали це як охоту за солодощами. Коли ви забираєте їжу з інших могил, потрібно перехреститись та помолитись за душу покійного, – додає Олександр Дедюхін.

Також, за словами настоятеля, не можна залишати на могилах купу приготованої їжі (ковбаси, мʼяса та інші страви), адже це дуже недоречно!