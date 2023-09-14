Воздвиження Хреста Господнього в Україні 2023 року відзначають 14 вересня, але за старими звичаями свято припадає на 27 вересня.

Свято присвячене пам’яті виявлення хреста, на якому розіп’яли Ісуса за наші гріхи. Важлива дата входить до 12 найбільших християнських свят. Традиційно, у свято варто сходити до церкви і відзначити день у колі близьких, друзів і сім’ї.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Воздвиженням Хреста Господнього в картинках для Viber, які розтоплять серце і нагадають про важливість свята.

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Примітно, що не тільки Воздвиження Хреста Господнього – не єдине свято, яке відзначатимуть за новими датами. Наприклад, на 1 жовтня припадає Покрова, а День Миколи Чудотворця – 6 грудня. Ознайомитися з повним оновленим календарем церковних свят можна на Фактах ICTV. Там є важливі події, які чекають на нас і 2024 року.