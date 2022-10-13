На 14 жовтня припадає важливе християнське свято – Покрова Пресвятої Богородиці. Важлива подія також тісно пов’язана з українським народом – з 1999 року на 14 жовтня також припадає День українського козацтва.

Це не випадковість, адже наші пращури вірили, що сміливі захисники України перебувають під покровом сил із небес.

Також відзначається День УПА, адже цього дня 1942 року було утворено Українську повстанську армію.

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Історія свята

Навколо Покрови Пресвятої Богородиці найбільшою популярністю обросли дві легенди, що розкривають історію свята.

За однією з них Богородиця з’явилася до жителів Візантії, які просили допомоги на тлі облоги Царгорода Аскольдом і русами. Діва Марія накрила своїм покровом (омофором) людей і їх не змогли побачити вороги.

Друга версія йде від оповідань Андрія Юродивого, який бачив Богородицю у храмі Константинополя під час облоги військами агарян. Після покриву війська відступили, а людей врятували.

Традиції свята

Як і будь-яке інше релігійне свято, на Покров Пресвятої Богородиці припадає величезна кількість традицій, які шанувалися ще нашими предками.

До 14 жовтня зазвичай закінчують підготовку до весілля, а також усі важливі сільські роботи на землі. Наші пращури залишали території для вирощування відпочити аж до весни. Незаміжні дівчата цього дня моляться за зустріч нареченого та щасливого союзу.

Жовтень у самому розпалі – саме час подумати про листопад, який вже незабаром настане. Останній місяць осені порадує українців величезною кількістю свят, у тому числі професійних. Календар свят листопада 2022 року можна знайти на Фактах ICTV.