Сьогодні, 28 жовтня, Україна, що нині протистоїть російській агресії, відзначає День звільнення від фашистських загарбників. Також не забудьте привітати своїх бабусь та дідусів. Православні віряни вшановують святу Параскеву.

Факти ICTV дізналися, кого за новим стилем сьогодні вітають з іменинами та чим сприятливий цей день.

Яке сьогодні свято – 28 жовтня 2023 року

У цей день православна церква вшановує святу, на честь якої у давнину храми називали Пʼятницями. Йдеться про мученицю Параскеву Іконійську. В переказах згадуються її чесноти, зокрема любов до нужденних. Вона навернула чимало людей до христинства, за що потрапила до вʼязниці та прийняла мученицьку смерть. На іконах її зазвичай зображають з вінком, що сяє на голові.

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Який сьогодні, 28 жовтня 2023 року, день в Україні

День визволення Україні від фашистських загарбників особливо відгукується для кожного з нас. Друга світова війна принесла багато болю і страждань. Надто це відчувається зараз, коли українцями знову доводиться битися за свою землю та свободу.

У цей час як ніколи важливими стають родинні звʼяки та відчуття підтримки. Сьогодні в нашій країні також відзначається День бабусь та дідусів. Це чудова нагода прийти в гості до рідних та сказати їм, як ви їх любите та цінуєте.

Навіть якщо ви вже дорослі, можна відзначити тепле родинне свято спільним переглядом мультиків. У світі саме святкують Міжнародний день анімації. Мультфільми давно створюють не лише для дітей. Вони не тільки розважають, а й повчають та змушують задуматися про вічні теми.

Якщо б ви хотіли зайнятися спортом, але не знаєте яким, придивіться до японських бойових мистецтв. Сьогодні саме відзначається Всесвітній день дзюдо. Вміння захищати себе ще нікому не завадило.

Хто святкує день ангела 28 жовтня



Сьогодні вітання з днем ангела приймають власники імен Денис, Дмитро, Іван, Семен. Якщо у вас в оточенні є хтось з рідкісним іменем Афанасій, Юхим, Лук’ян чи Ян, привітання теж будуть доречні.

Що не можна робити 28 жовтня 2023 року

Якщо ви сьогодні планували побалувати себе фастфудом, то відкладіть це бажання на інший день. Сьогодні не кращий час і для вживання алкоголю.

У цей день під забороною брехня, образи, сварки та крики. Не дозволяйте собі злитися і не бажайте нікому зла. Ще не перестарайтеся з важкою фізичною працею, бо це загрожує травмами.

Народні вірування кажуть не дивитися у люстерко аж до сходу сонця.

Що можна робити сьогодні



День буде вдалим для бізнесменів та митців. Якщо ви збиралися змінити місце роботи, то сьогодні просто відмінний час для пошуку.

Наші пращури в цей день тріпали льон, поралися на пасіці, а знахарі робили примовляння на чоловіче здоровʼя. Мабуть, тому цей час вважався вдалим для зачаття дитини.

Народні прикмети на 28 жовтня 2023 року

