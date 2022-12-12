Із наближенням новорічних свят з’являється багато різноманітних клопотів. Їх називають приємними, адже приготування страв, список гостей та купівля подарунків багатьом приносять задоволення.

Та не всі можуть визначитися із презентами для найближчих людей. Подарунки чоловіку на Новий рік 2023 – читайте у матеріалі.

Подарунок чоловіку на Новий рік 2023

Якщо ви не знаєте, як зробити приємний презент хлопцеві або чоловіку на Новий рік, ідеї можете підглянути у цьому списку:

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якісний повербанк для ноутбука;

улюблений парфюм;

ремінь;

цікава книжка;

затишний халат;

краватка;

портфель для документів або наплічник;

органайзер для робочого місця;

проєктор для перегляду фільмів або серіалів;

відеоігри або приставка;

масажер для спини;

абонемент в тренажерний зал, басейн тощо;

дартс;

геймерське крісло;

навушники;

набір для покеру.

Подарунок чоловіку на Новий рік 2023: що дарувати, якщо він – автолюбитель

Чоловіки, які обожнюють своє авто, зрадіють новим пристроям для машини. Їх існує безліч, варто тільки обрати, чим саме ви захочете порадувати свого коханого. Наприклад:

тримач для телефону;

відеореєстратор у формі дзеркала;

адаптер для прикурювача;

цікавий ароматизатор у вигляді новорічної іграшки;

набір зарядних пристроїв;

набір для чищення машини від снігу (щітка, лопатка, серветки);

автомобільний пилосос.

Оригінальний подарунок чоловіку на Новий рік 2023

Якщо хочете здивувати коханого у цю особливу ніч, варто придивитися до таких презентів: