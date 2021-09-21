До 80-х роковин трагедії Бабиного Яру в Києві пройде низка офіційних заходів: виставки, презентації книг, Національний урок пам’яті в українських школах, прем’єра документального фільму Бабин Яр. Контекст режисера Сергія Лозниці.

6 жовтня в Бабиному Яру відбудеться офіційна церемонія вшанування пам’яті за участі президента України Володимира Зеленського та президентів Німеччини, Ізраїлю й Албанії. Також відкриють меморіальний об’єкт Кришталева стіна плачу художниці й авторки Марини Абрамович.

Пам’ятні заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру організовані Меморіальним центром Голокосту Бабин Яр, Національним історико-меморіальним заповідником Бабин Яр спільно з Офісом президента України та Кабінетом міністрів України.

Із детальним розкладом заходів можна ознайомитися на спеціально створеній до 80-х роковин масових розстрілів у Бабиному Яру сторінці. Програма буде оновлюватися.

– Ми будуємо меморіал у Бабиному Яру, який, сподіваємося, стане частиною світової культурної спадщини. Але найголовніше – це те, що ми повертаємо пам’ять про це місце, пам’ять про загиблих у Бабиному Яру. Ми вдячні за підтримку держави у цій місії, – наголосив генеральний директор Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Макс Яковер.

Повна програма заходів до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру

Київ, 27 вересня – 7 жовтня

https://80.babynyar.org/

ПОНЕДІЛОК, 27 ВЕРЕСНЯ

Виставка Зона відчуження Джонатана Літтелла й Антуана д’Агата з подальшим відвідуванням

Час: 13.00, станція метро Дорогожичі

Захід проводить Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр

Виставка відкрита з 27 вересня по 10 жовтня

Виставка складається з двох компонентів: короткі тексти, написані Джонатаном Літтеллом, і фотографії, зроблені Антуаном д’Агатою в районі Бабиного Яру

СЕРЕДА, 29 ВЕРЕСНЯ

Національний урок пам’яті в усіх закладах загальної середньої освіти в Україні

Урок включає презентацію освітньої платформи Червона точка пам’яті (онлайн)

Час: зранку, тривалість – 45 хвилин, комбінований формат

Захід проводять Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр спільно з Міністерством освіти і науки України

Учасники: учні 5–11 класів

ЧЕТВЕР, 30 ВЕРЕСНЯ

Презентація антології поезій про Бабин Яр: Яр смерті – Яр пам’яті

Час: 18.00 – 20.00, Будинок актора, вулиця Ярославів Вал, 7

Захід проводить Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр

НЕДІЛЯ, 3 ЖОВТНЯ

Марш Пам’яті

Час: 12.00 – 13.45, Бабин Яр

Захід проводить Громадська організація Марш пам’яті

Щорічна соціальна ініціатива в пам’ять про трагедію, на якій учасники йдуть тією ж дорогою, якою йшли жертви 29 вересня 1941 року.

ВІВТОРОК, 5 ЖОВТНЯ

Міжнародна наукова конференція Масові розстріли під час Голокосту як кримінальний процес

Час: 9.00 – 15.10, Національна наукова медична бібліотека України, вулиця Льва Толстого, 7

Захід проводить Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр

Презентація книги Ми хотіли жити… Бориса Забарка, голови Всеукраїнської асоціації євреїв – колишніх в’язнів гето та нацистських концтаборів. Розмова з автором

Час: 16.15 – 17.15, Національна наукова медична бібліотека України, вулиця Льва Толстого, 7

Захід проводить Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр

Початок виставки Обличчя людей Бабиного Яру з подальшим відвідуванням

Час: 17.00 – 18.00, Національна наукова медична бібліотека України, вулиця Льва Толстого, 7

Захід проводить Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр

Виставка відкрита з 6 жовтня по 11 жовтня

Прем’єра твору In memorium композитора Валентина Сильвестрова у виконанні Київського камерного хору під керівництвом М.М. Гобдича

Прем’єра документального фільму Бабин Яр. Контекст режисера Сергія Лозниці для широкого загалу

Час: 19.00 – 22.00, Бабин Яр, головна сцена на площі біля Менори

Захід проводить Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр

Фільм-лауреат спеціальної премії Каннського кінофестивалю 2021 року, який уперше покажуть в Україні

СЕРЕДА, 6 ЖОВТНЯ

Сніданок лідерів міжнародних єврейських організацій із членами Наглядової ради Меморіального центру

Час: 09.30 – 10.30, Hyatt Regency

Захід проводить Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр

Пресконференція за участю членів Наглядової ради Меморіального центру

Час: 11.00 – 12.30, Hyatt Regency

Захід проводить Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр

Ланч президента Ізраїлю Іцхака Герцога

У межах заходу відбудеться презентація книги Праведники народів світу. Україна

Час: 14.00 – 15.30, готель InterContinental Kyiv

Захід проводить Канцелярія президента Ізраїлю за участі Меморіального центру Голокосту Бабин Яр і Єврейської конфедерації України

Презентація книги Благоволительки Джонатана Літтелла, лауреата Гонкурівської премії та Великої премії Французької академії за роман. Розмова з автором

Час: 15.00 – 16.00, Національна наукова медична бібліотека України, вулиця Льва Толстого, 7

Захід проводить Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр

Офіційна церемонія вшанування пам’яті за участю Президента України Володимира Зеленського

Відкриття меморіального об’єкта Кришталева стіна плачу художниці й авторки Марини Абрамович

Участь у заході також беруть президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент держави Ізраїль Іцхак Герцог і президент Албанії Ілір Мета

Час: 17.00 – 20.45, Бабин Яр, головна сцена на площі біля Менори

Захід проводять Офіс президента України та Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр

У програмі заходу відбудеться концерт у виконанні німецького Державного симфонічного оркестру 13 симфонія Дмитра Шостаковича, Кремерата Балтика під керівництвом Гідона Кремера, виступ віолончеліста Михайла Майського та тріо Володимира Тарасова.

Офіційний прийом за участі президента України та глав іноземних держав

Час: 21.00 – 22.00

Захід проводять Офіс президента України та Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр

ЧЕТВЕР, 7 ЖОВТНЯ

Круглий стіл про минуле, сьогодення і майбутнє території Бабиного Яру за участю Архітектурної ради Меморіального центру

Час: 11.00 – 14.00, місце уточнюється

Захід проводить Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр

Члени архітектурної ради Фонду зберуться разом з архітекторами, щоб обговорити останні розробки, стратегії та плани.

Фото: Бабин Яр