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Перший день осені 2022: привітання в листівках

1 Вересня 2022, 06:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Перший день осені 2022: привітання в листівках

Сьогодні, 1 вересня, перший день осені. Хтось сумує за літом, а хтось із передчуттям чекає на прохолодний вітерець та різноманітні кольори природи, оскільки саме ця пора року багата на відтінки та барви.

Попри те, що літо скінчилося, попереду багато затишних днів, якими можна насолодитися. Факти ICTV підготували привітання з першим днем ​​осені 2022 в листівках, щоб ви змогли побажати своїм близьким насиченого та яскравого дня.

 

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Варто зазначити, що осінь багата на свята. Вже 1 вересня українці відсвяткують День знань. У перший місяць золотої пори також багато професійних свят та кілька великих церковних, як-от Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.

Детальний календар свят на вересень 2022 – дивіться на Фактах ICTV.

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осінь Привітання
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