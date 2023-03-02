Великий піст допомагає вірянам підготувати тіло та душу до світлого свята Воскресіння Ісуса Христа. Він завжди триває сім тижнів та закінчується напередодні Великодня.

Під час Великого посту віряни дотримуються суворих заборон у вживанні їжі, тим самим очищують свій організм та душу. Проте церква наголошує, що піст — це не лише дотримання обмежень в їжі. Також віряни повинні проводити ці дні в молитвах, роздумувати про своє життя та покаятися в гріхах.

Факти ICTV дізнавалися, чи можна слухати музику в період Великого посту 2023.

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Музика на період Великого посту – чи є заборона

Піст перед Великоднем — це період внутрішнього духовного очищення та вдосконалення усіх вірян.

В ПЦУ пояснюють, що сенс посту — не в тому, щоб чогось не їсти, а у нашій концентрації на головному в житті. Тілесне постування допомагає зосередитися на внутрішньому світі: розібратися у цілях та цінностях, щиро покаятися та виправити свій шлях таким чином, щоб він вів до спасіння.

Тому на період Великого посту церква радить утримуватись не лише від споживання певної їжі, а й обмежити себе:

у веселощах;

телебаченні та інтернеті;

вживанні алкоголю.

Натомість необхідно більше часу приділяти молитвам, частіше відвідувати церковні служби та обов’язково прийти на сповідь та причаститися.

Що ж стосується прослуховування музики, то це залежить від релігійних переконань та традицій конкретної церкви.

Наприклад, в Українській Греко-католицькій церкві Великий піст супроводжується відмовою від розваг та розважальних заходів, у тому числі й від музики. Така ж позиція прийнята у православних церквах, де Великий пост сприймається як час роздумів, молитви та відмови від зайвого.

А ось у католицькій церкві у період Великого посту слухати музику не заборонено, проте вірян закликають до роздумів та ретельно обирати музичні композиції.

Релігієзнавець Олександр Саган також зазначає, що прослуховування музики в період Великого посту не забороняється.

– Головне, яку музику ви слухаєте. Якщо це гучні, розважальні композиції, звичайно, краще відмовитись від такого, – зазначає Саган.

В Заповіді Церковній сказано: В заборонені часи (в час посту) гучних забав не справляти, – це весілля, дискотеки, хрестини та всякі гучні вечірки. Тому не варто справляти масові гуляння, а слухати спокійну музику, духовну музику можна!