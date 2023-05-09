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Переможемо разом: привітання з Днем Європи у листівках

9 Травня 2023, 08:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Европа

9 травня в Україні 2023 року вперше святкуватимуть День Європи. Свято покликане показати нашу єдність з ЄС, і просто зараз ми разом боремося зі злом у вигляді Росії.

Уперше свято започаткували 1949 року, а в Україні воно щорічно припадало на третю суботу травня. На 9 травня його затвердив президент України Володимир Зеленський 8 травня.

Факти ICTV підготували найкращі листівки з Днем Європи в Україні, щоб нагадати українцям про єдність заради мирного майбутнього і розвитку.

День Європи День Європи День Європи День Європи

Примітно, що раніше День Європи святкували 5 травня. Однак, дату змінили, пов’язуючи її з днем проголошення Декларації Шумана. Уже через деякий час на нове число перейшли всі країни ЄС.

Крім Дня Європи, травень підготував українцям величезну кількість свят. І хоча в умовах війни вихідних додаткових немає, це не привід не відзначати важливі дати в календарі.

Наприклад, на 22 травня припадає День Святителя Миколая, а на 25 число – Вознесіння Господнє. Ознайомитися з повним календарем травня 2023 можна на Фактах ICTV.

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День Європи Привітання зі святами
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