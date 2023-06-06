День журналіста в Україні щорічно відзначають 6 червня. Свято присвячене всім тим, хто висвітлює події, що відбулися не тільки в країні, а й у всьому світі.

Журналісти допомагають дізнатися правду і підкажуть, які зміни очікуються в майбутньому. Ця непроста професія вимагає максимальної витримки та самовіддачі.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем журналіста в листівках, СМС і прозі, які порадують близьких і допоможуть зарядити позитивом на довгі дні.

Привітання з Днем журналіста в прозі

***

У цей святковий для Вас день бажаю великих тиражів, поповнення читацької аудиторії, розширення кола друзів, а також міцного здоров’я, особистого щастя, сімейного благополуччя, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проєктів та наполегливості в досягненні нових висот на ниві журналістики.

***

Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині, утвердженню добра і справедливості, а доля буде прихильною до вас, дарує щастя та здоров’я!

***

У цей чудове професійне свято хочеться побажати головного: нехай і без того одна з найцікавіших робіт у світі стане ще більш захопливою та приємнішою! Нехай кожен день тебе оточують позитивні події, а ще добрі люди. Більше таких важливих для журналіста якостей, як сміливість, завзятість і навіть нахабність. І нехай твоє життя не обмежується улюбленою роботою. З днем ​​журналіста тебе!

***

Вітаємо українських журналістів з їхнім професійним святом! Шлях журналіста непростий, потрібно боротися з багатьма спокусами й знаходити лазівки в системі. Нехай же ваша інформація завжди буде найсвіжішою та найцікавішою! Зі святом!

***

Шановні працівники пера, прийміть вітання в цей день. Будьте чесними, правдивими і справедливими. У гонитві за смаженими фактами не намагайтеся нікого образити і принизити, адже ваш девіз – тільки справедливість. Вдалих вам статей.

***

Привітання з Днем журналіста в листівках



Привітання з Днем журналіста в СМС

***

Ваша зброя – слово,

Штик у вас – перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

***

Там, де новина, першими бувайте,

І “гаряче” хапайте в об’єктив,

Раніше за інших все знімайте,

Нехай глядачі цінують ваш порив!

***

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

Сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаємо вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

***

Там, де новина, першими бувайте,

І “гаряче” хапайте в об’єктив,

Раніше за інших все знімайте,

Нехай глядачі цінують ваш порив!

***

Висвітлює життя народу ясно,

Яскраво відображає часу плин,

Навіть у тих місцях, де так небезпечно

Нам не обійтися без новин.

І сьогодні Україна відзначає

Журналіста день – нехай же вам

Яскраве світло дорогу висвітлює,

Як маяк далекий кораблям.

***