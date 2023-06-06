День журналіста в Україні щорічно відзначають 6 червня. Свято присвячене всім тим, хто висвітлює події, що відбулися не тільки в країні, а й у всьому світі.
Журналісти допомагають дізнатися правду і підкажуть, які зміни очікуються в майбутньому. Ця непроста професія вимагає максимальної витримки та самовіддачі.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем журналіста в листівках, СМС і прозі, які порадують близьких і допоможуть зарядити позитивом на довгі дні.
Привітання з Днем журналіста в прозі
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У цей святковий для Вас день бажаю великих тиражів, поповнення читацької аудиторії, розширення кола друзів, а також міцного здоров’я, особистого щастя, сімейного благополуччя, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проєктів та наполегливості в досягненні нових висот на ниві журналістики.
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Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині, утвердженню добра і справедливості, а доля буде прихильною до вас, дарує щастя та здоров’я!
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У цей чудове професійне свято хочеться побажати головного: нехай і без того одна з найцікавіших робіт у світі стане ще більш захопливою та приємнішою! Нехай кожен день тебе оточують позитивні події, а ще добрі люди. Більше таких важливих для журналіста якостей, як сміливість, завзятість і навіть нахабність. І нехай твоє життя не обмежується улюбленою роботою. З днем журналіста тебе!
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Вітаємо українських журналістів з їхнім професійним святом! Шлях журналіста непростий, потрібно боротися з багатьма спокусами й знаходити лазівки в системі. Нехай же ваша інформація завжди буде найсвіжішою та найцікавішою! Зі святом!
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Шановні працівники пера, прийміть вітання в цей день. Будьте чесними, правдивими і справедливими. У гонитві за смаженими фактами не намагайтеся нікого образити і принизити, адже ваш девіз – тільки справедливість. Вдалих вам статей.
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Привітання з Днем журналіста в листівках
Привітання з Днем журналіста в СМС
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Ваша зброя – слово,
Штик у вас – перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
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Там, де новина, першими бувайте,
І “гаряче” хапайте в об’єктив,
Раніше за інших все знімайте,
Нехай глядачі цінують ваш порив!
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Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
Сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаємо вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
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Там, де новина, першими бувайте,
І “гаряче” хапайте в об’єктив,
Раніше за інших все знімайте,
Нехай глядачі цінують ваш порив!
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Висвітлює життя народу ясно,
Яскраво відображає часу плин,
Навіть у тих місцях, де так небезпечно
Нам не обійтися без новин.
І сьогодні Україна відзначає
Журналіста день – нехай же вам
Яскраве світло дорогу висвітлює,
Як маяк далекий кораблям.
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