Іноді багатьом хочеться хоча б на вечір перетворитися на улюбленого негативного персонажа або вбратися в цікавий образ на Геловін. Манікюр – важлива його складова.

Адже кожна деталь є значущою у геловінському образі 2022 року.

Факти ICTV підготували добірку ідей манікюру на Геловін 2022, який ви можете зробити собі.

Зараз дивляться

Манікюр на Геловін 2022: ідеї та принти

цього року в моді залишаються принти павуків та павутиння;

малюнки гарбуза;

червоні патьоки;

привиди, тіні дерев;

різноманітні черепи з кістками;

зображення клоунів, котів, жіночі обличчя.

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У 2022 році в моду Геловіну увійдуть зображення персонажів з аніме, коміксів, різноманітних фільмів.

Зараз особливий акцент нейл-майстри роблять на простий манікюр. Він може бути виконаний в мінімалізмі, але з додаванням ефектних принтів.

Можна зробити темне покриття і на кількох нігтьових пластинах намалювати павутину або будь-який інший принт на тему свята.

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Манікюр на Геловін 2022: ідеї та декор

На Геловін 2022 як декор для нігтів можна використовувати фольгу.

Її необхідно нарізати на шматочки та нанести прозоре покриття.

Завдяки цьому на нігтях буде багато блиску. Прикрасити манікюр можна шипами та камінчиками різного розміру.

Якщо ви любите спокійний манікюр, можна поєднувати кольори без додавання декору.

Наприклад, пофарбувати нігті однієї руки червоним лаком, а на іншій – червоним чи коричневим.

Можна доповнити образ бежевим омбре, намалювати різні орнаменти, місячний дизайн.

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Манікюр на Геловін 2022: ефектні принти

Ефектні принти можна робити навіть на коротких нігтях.

Тільки ось від складних малюнків слід відмовитись, адже реалізувати такі ідеї буде вкрай важко.

Також він виглядатиме перевантажено на коротких нігтьових пластинах.

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Якщо ви роздумуєте над тим, яка форма нігтів ефектніше виглядатиме на Геловін 2022, вибирайте гостру.

Вони нагадуватимуть кігтики, і якщо зробити на них різні патьоки, манікюр вийде дуже інтригуючим.

Манікюр на Геловін 2022: тіні, черепи та павутиння

Якщо ви хочете викликати неприємні асоціації у гостей на святкуванні Геловіну, крім відповідного костюма зробіть моторошні принти на своїх нігтях.

Класно виглядають криваві патьоки та крапельки.

Такий арт можна виконати досить легко, і він підійде на будь-яку форму та довжину нігтів.

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Досить цікаво виглядає на нігтях детально промальований павук.

До нього можна додати павутиння та крапельки дощу.

Завдяки цим малюнкам ваші нігті будуть виглядати моторошно та видовищно.

Для того, щоб намалювати павука та павутиння, необхідно використовувати червоний, чорний та коричневі лаки. За основу можна взяти базу тілесного кольору.

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Якщо ви не хочете бачити на своїх пальцях черепи та павуків, можна зробити похмурі тіні.

За допомогою білого кольору промалювати привида або тіні дерев буде дуже просто. Додайте до арту хрести або силуети людей, тіні кажанів.

У День усіх святих 2022 року можна додати череп у центрі одного пальчика.

Подібний нігтьовий дизайн виглядає досить захоплюючим і цікавим.

Потрібно пам’ятати, що ваші нігті повинні гармоніювати з вашим образом на Геловін 2022 та правильно його завершувати.