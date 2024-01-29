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Памʼятай про Крути: українські зірки вшанували подвиг студентів-героїв

29 Січня 2024, 16:15
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Ярмак, Соловій, Анатоліч

Україна 29 січня згадує героїв Крут – українських студентів, що віддали життя, аби зупинити наступ більшовиків на Київ у 1918 році.

Пів тисячі молодих людей дали бій кількатисячним військам Червоної гвардії біля залізничної станції Крути. Вони стримали ворожу навалу і виграли час для української делегації укласти Берестейський мир, що врятував молоду українську державність.

Зірки українського шоу-бізнесу не залишились осторонь памʼятної дати та згадали про тих, хто навічно лишився молодими, боронячи свободу України.

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Репер Ярмак

Репер Ярмак, що нині боронить рідну землю в лавах ЗСУ, поширив у своєму Instagram допис, присвячений молодим людям, які ціною власного життя захищали право України на незалежність. Подвиг героїв Крут часто порівнюють з щоденною боротьбою наших захисників та захисниць, які нині протистоять нащадкам червоногвардійців, що зазіхали на волю України.

скрин Ярмак

Фото: Ярмак/Instagram

Христина Соловій

Співачка Христина Соловій запостила кліп до своєї щемливої пісні Стежечка, що входить до саундтреку до фільму Крути 1918.

– Їхня вічна юність — наша гірка, але вічна памʼять. У цей день у 1918 році українські юнаки стримали наступ російсько-більшовицьких військ. Сьогодні, як і 106 років тому, Україна веде боротьбу за свободу і незалежність і вшановує жертву, принесену українськими захисниками в бою під Крутами, – зазначила Христина в дописі.

Анатолій Анатоліч

Ведучий Анатолій Анатоліч розповів своїм підписникам, чому так важливо памʼятати про події, що відбулися 29 січня.

– Українські студент зробили те, що тоді потребувала молода українська держава – УНР. Вони затримали радянські війська, які мали буквально наступного дня захопити Київ, – нагадав Анатолій Анатоліч.

На жаль, УНР проіснувала лише до 1921 року, після чого більшовикам все ж вдалося окупувати територію тогочасної України. Проте приклад героїв Крут нагадує нам про те, що волю та свободу не спинити. Тож зараз українські військові творять нову сторінку в історії та захищають нашу незалежність від зазіхань країни-агресорки.

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Фото: Ярмак, Христина Соловій, Анатолій Анатоліч

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Бій під Крутами Герої Крут
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