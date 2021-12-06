Святкування Нового року — це завжди застілля з гостями. Потрібно приготувати багато страв, щоб усім вистачило. Найчастіше на стіл подають безліч різноманітних салатів, проте так хочеться поїсти чогось гаряченького, щоб точно наїстися. Пропонуємо вам рецепти гарячих страв на новий рік 2022.

Незмінна класика — м’ясо по-французьки

Інгредієнти:

печериці – 1 кг

свинина – 1 кг

сир твердий – 200 г

цибуля – 2 шт.

томати – 2 шт.

сіль – до смаку

чорний молотий перець – до смаку

олія – для обсмажування

ананаси – 1 банка (опціонально)

за бажанням можна використати гірчицю.

Спосіб приготування:

Помийте та наріжте печериці, почніть смажити на розігрітій пательні з додаванням олії. Додайте до грибів цибулю, нарізану напівкільцями. Смажити потрібно до прозорості цибулі, а волога з грибів має випаруватися. Підготуйте м’ясо. Для цього наріжте свинину шматочками в 1,5-2 сантиметри завтовшки. Відбийте її з двох сторін. Поставте духовку розігріватися на 200 градусів. На жаровню викладіть м’ясо, посоліть та поперчіть до смаку; змажте гірчицею (опціонально). Покладіть на м’ясо печериці з цибулею, помідори, нарізані півкільцями (або, якщо полюбляєте, кільцями). Зверху насипте сир, натертий на велику тертку. Можете на сир викласти шматочки ананасів. Поставте запікатися на 35-40 хвилин за температури 200 градусів. Під кінець перевірте м’ясо на готовність. Можливо, йому знадобиться для допікання ще кілька хвилин.

Курячі кишеньки

Інгредієнти:

куряче філе – 5-6 шт.

сир твердий – 200 г

крем-сир – 200 г

помідори – 3-4 шт. (великі)

печериці – 10 шт. (середнього розміру)

зелень (петрушка або кріп) – 1 пучок

сіль, перець – до смаку

Спосіб приготування:

Робимо у філе надріз посередині, не дорізаючи до кінця — формуємо кишеню. Нарізаємо начинку: зелень, кубиками ріжемо помідори та печериці, натираємо твердий сир. Ретельно змішуємо в одній мисці (половину сиру треба залишити на потім). Змащуємо всередині філе крем-сиром, викладаємо туди начинку. М’ясо зверху посипаємо сіллю та перцем. Готуємо за температури 180 градусів, за 20 хвилин перевіряємо на готовність, посипаємо сиром та готуємо ще кілька хвилин.

М’ясні капкейки

Інгредієнти:

курячий фарш – 600 г

цибуля – 2 шт.

яйце – 2 шт.

сіль, перець, приправа для м’яса – до смаку

орегано – 0,5 ч. л.

картопля – 5 шт.

молоко – 80-100 г

сир (опціонально)

Спосіб приготування:

Змішайте фарш з дрібно нарізаною цибулею, додайте спеції та одне яйце, ретельно перемішайте. Розігрійте духовку до 200 градусів. Форму для кексів змажте олією (щоб не прилипало), рівномірно викладіть фарш у форми. Відправте в духовку, розігріту до 200 градусів, на 20-25 хвилин. Тепер потрібно зробити “крем” для верхівки кексів. Відваріть картоплю (невеликими шматочками приблизно 15 хвилин), злийте воду, додайте яйце та ретельно розітріть до стану пюре. У суміш можна додати невелику кількість натертого сиру. За допомогою кондитерського мішка викладіть “крем” на готові кекси та відправте в духовку ще на 10 хвилин у режимі верхнього запікання — тоді верхівки трохи запечуться і будуть смачнішими.

Тушкована картопля з м’ясом у горщиках

Інгредієнти:

картопля – 4 шт.

свинина – 350 г

морква – 1 шт.

цибуля – 1 шт.

часник – 1-2 зубчики

лавровий лист – 2 шт.

сіль та перець – до смаку

вода – 400 мл

Зверніть увагу! Інгредієнти розраховані на 2 порції.

Спосіб приготування:

Картопля в горщиках дуже проста в приготуванні. Наріжте картоплю та м’ясо кубиками, а моркву та цибулю — тонкими напівкільцями. Розкладіть все в горщики, додайте лавровий лист, видавіть часник. Посоліть та поперчіть, залийте водою. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці протягом години.

Шашлики з курятини в духовці

Інгредієнти:

філе куряче – 1 кг

кефір – 500 мл

помідор – 1 шт.

спеції (сіль, перець, паприка, сухий часник, базилік) – до смаку.

цибуля – 1 шт. (велика)

Можна використати ще кабачок та болгарський перець або інші овочі на вибір.

Спосіб приготування:

Попередньо замочіть дерев’яні шпажки у холодній воді на 30 хвилин, щоб вони не горіли в духовці.

Філе наріжте середніми шматочками, цибулю — кільцями. М’ясо та цибулю залийте кефіром та додайте спеції, залиште маринуватися в холодильнику щонайменше на 30 хвилин. Кабачок та перець, якщо використовуєте, маринувати не потрібно. На шпажки почергово насадіть м’ясо, цибулю, овочі Розігрійте духовку до 200 градусів, поставте шашлик готуватися на 10 хвилин з одного боку, потім переверніть та готуйте з іншого. Перевірте на готовність та, за потреби, допечіть іще.

Смачного! Сподіваємося, що ці рецепти гарячих страв на Новий рік зможуть підкорити серця ваших гостей!