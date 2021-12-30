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Оселедець під шубою – покроковий відео рецепт

30 Грудня 2021, 11:25
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селедка под шубой
Джерело: Depositphotos

Оселедець під шубою – один із улюблених традиційних новорічних салатів, вічний конкурент Олів’є. За традицією, салат готують до новорічного столу дуже багато українців.

Пропонуємо вашій увазі покроковий рецепт салату Оселедець під шубою.

Інгредієнти:

  • Оселедець 2 шт;
  • Буряк (варений) 4 шт;
  • Картопля (варена) 3 шт;
  • Морква (варена) 3 шт;
  • Цибуля ріпчаста 0,5 шт;
  • Яйце куряче (варене) 5 шт;
  • Майонез із перепелиним яйцем за смаком;
  • Гілочка кропу 1 шт.

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Покроковий рецепт:

  1. Оселедець обробити на філе без шкіри і кісток. Нарізати невеликими кубиками.
  2. Дно салатник змастити майонезом. Усі шари змащувати майонезом.
  3. Викласти картоплю, натерту на крупній тертці. Майонез.
  4. Другий шар: оселедець і дрібно нарізана ріпчаста цибуля. Майонез.
  5. Третій шар: терта на середній терці морква. Майонез.
  6. Четвертий шар: терті на середній терці 3 варених яйця. Майонез.
  7. Останній шар: тертий на середній тертці варений буряк. Майонез.
  8. Прикрасити салат окремо натертим яєчний білком і жовтком. Прикрасити салат.

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