Оселедець під шубою – покроковий відео рецепт

30 Грудня 2021, 11:25 Олена Конюшок SEO оптимізація

Оселедець під шубою – один із улюблених традиційних новорічних салатів, вічний конкурент Олів’є. За традицією, салат готують до новорічного столу дуже багато українців. Пропонуємо вашій увазі покроковий рецепт салату Оселедець під шубою. Інгредієнти: Оселедець 2 шт;

Буряк (варений) 4 шт;

Картопля (варена) 3 шт;

Морква (варена) 3 шт;

Цибуля ріпчаста 0,5 шт;

Яйце куряче (варене) 5 шт;

Майонез із перепелиним яйцем за смаком;

Гілочка кропу 1 шт. Читайте: Що приготувати на Новий рік 2022: ідеї страв Покроковий рецепт: Оселедець обробити на філе без шкіри і кісток. Нарізати невеликими кубиками. Дно салатник змастити майонезом. Усі шари змащувати майонезом. Викласти картоплю, натерту на крупній тертці. Майонез. Другий шар: оселедець і дрібно нарізана ріпчаста цибуля. Майонез. Третій шар: терта на середній терці морква. Майонез. Четвертий шар: терті на середній терці 3 варених яйця. Майонез. Останній шар: тертий на середній тертці варений буряк. Майонез. Прикрасити салат окремо натертим яєчний білком і жовтком. Прикрасити салат. Читайте також: Салати на Новий рік 2022 – найкращі рецепти

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