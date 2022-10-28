День бабусь та дідусів в Україні відзначається щороку 28 жовтня. 2022 року свято припадає на п’ятницю.

Саме час розпланувати свої вихідні та провести їх у родинному колі. Вкрай важливо показувати старшому поколінню всю свою любов і подяку за виховання та допомогу. Дідусі та бабусі завжди раді бачити своїх онуків та онучок, тому потрібно балувати їх якнайчастіше.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем бабусь та дідусів у листівках та CМС, які порадують навіть на відстані.

Зараз дивляться

***

Здоров’я хочем побажати,

Багато літ іще прожити,

Щоб і онуків доглядати,

А потім правнуків одружити.

***

Журавлиним ключем відлітають літа,

Сивина посріблила вже скроні.

Тільки в серці у Вас та ж струна золота,

Те ж тепло незгасиме в долонях.

Хай калиновий кущ зацвіте у дворі,

Солов’ї защебечуть грайливо,

Хай ще довго Вам сяє сонце вгорі,

А життя буде щедро щасливим!

***

Знає наш розумний дід

На всі питання відповідь,

Він завжди дає розраду

І розвагу, і пораду.

Хай болячка не жартує,

А здоров’я – не пустує,

І бабуся завжди поруч

Потихесеньку воркує!

***

Хай весни летять до тебе журавлями,

Щоб ти не старіла ще довго з роками.

Бажаєм добра і тепла,

Щоб усі незгоди згоріли дотла,

Здоров’я і щастя ми зичимо без ліку,

Радощів і довгого-довгого віку.

***

Вітаю моїх дорогих бабусю і дідуся з вашим святом! Бажаю вам, рідні, міцного здоров’я, довгих років життя, сил, енергії, щастя і миру. Нехай вас завжди зігріває наша турбота і любов. Дуже дякую за ваші терпіння, ласку, підтримку і мудрі поради.

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Жовтень уже добіг кінця – тепер українців радуватиме листопад, який приніс величезну кількість свят. Саме час відзначити як церковні, і професійні дні. Побачити повний календар свят листопада 2022 можна на Фактах ICTV.