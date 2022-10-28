День бабусь та дідусів в Україні відзначається щороку 28 жовтня. 2022 року свято припадає на п’ятницю.
Саме час розпланувати свої вихідні та провести їх у родинному колі. Вкрай важливо показувати старшому поколінню всю свою любов і подяку за виховання та допомогу. Дідусі та бабусі завжди раді бачити своїх онуків та онучок, тому потрібно балувати їх якнайчастіше.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем бабусь та дідусів у листівках та CМС, які порадують навіть на відстані.
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Здоров’я хочем побажати,
Багато літ іще прожити,
Щоб і онуків доглядати,
А потім правнуків одружити.
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Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина посріблила вже скроні.
Тільки в серці у Вас та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Хай калиновий кущ зацвіте у дворі,
Солов’ї защебечуть грайливо,
Хай ще довго Вам сяє сонце вгорі,
А життя буде щедро щасливим!
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Знає наш розумний дід
На всі питання відповідь,
Він завжди дає розраду
І розвагу, і пораду.
Хай болячка не жартує,
А здоров’я – не пустує,
І бабуся завжди поруч
Потихесеньку воркує!
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Хай весни летять до тебе журавлями,
Щоб ти не старіла ще довго з роками.
Бажаєм добра і тепла,
Щоб усі незгоди згоріли дотла,
Здоров’я і щастя ми зичимо без ліку,
Радощів і довгого-довгого віку.
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Вітаю моїх дорогих бабусю і дідуся з вашим святом! Бажаю вам, рідні, міцного здоров’я, довгих років життя, сил, енергії, щастя і миру. Нехай вас завжди зігріває наша турбота і любов. Дуже дякую за ваші терпіння, ласку, підтримку і мудрі поради.
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Жовтень уже добіг кінця – тепер українців радуватиме листопад, який приніс величезну кількість свят. Саме час відзначити як церковні, і професійні дні. Побачити повний календар свят листопада 2022 можна на Фактах ICTV.