День підприємця в Україні відзначають щорічно у першу неділю вересня. Свято у 2022 році припадає на 4 вересня.

Саме час привітати тих, хто допомагає розвивати Україну та її економіку. Завдяки підприємцям ми можемо скористатися величезною кількістю послуг. І хоча в умовах війни бізнес страждає, професіонали своєї справи продовжують працювати навіть у таких умовах.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем підприємця у листівках та СМС, які порадують близьких та друзів на відстані.

Зараз дивляться

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З Днем підприємця

Сердечно вас вітаю,

І вигідних угод

Від душі бажаю.

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З Днем підприємця сьогодні

Вітаю я тебе,

Нехай Господь

По життю береже

Добра та достатку,

Я бажаю тобі в дім,

Життя живи щасливо та солодко,

Щоб згадати було що потім.

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Професія підприємця – важка і важлива праця, яка дозволяє формувати економічний лад суспільства. Ми вітаємо всіх підприємців, бажаємо їм щастя і всіх благ.

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Вітаємо Вас з Днем підприємця, бажаємо Вам успішного ведення своєї справи, матеріального добробуту, налагодження нових міцних партнерських зв’язків, здоров’я і впевненості у завтрашньому дні.

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Вітаю з Днем підприємця і хочу побажати ніколи не втратити своєї підприємницької хватки і чуття на успіх, постійно ставити перед собою нові цілі і неодмінно домагатися грандіозних перемог у своїй діяльності. Бажаю високих доходів і зовсім малих витрат.

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Вересень уже настав – перший місяць осені принесе українцям величезну кількість свят, у тому числі церковних. Наприклад, вже зовсім скоро настане Різдво Пресвятої Богородиці, а після цього – Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Ознайомитися з повним календарем церковних свят вересня 2022 року можна на Фактах ICTV.