День підприємця в Україні відзначають щорічно у першу неділю вересня. Свято у 2022 році припадає на 4 вересня.
Саме час привітати тих, хто допомагає розвивати Україну та її економіку. Завдяки підприємцям ми можемо скористатися величезною кількістю послуг. І хоча в умовах війни бізнес страждає, професіонали своєї справи продовжують працювати навіть у таких умовах.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем підприємця у листівках та СМС, які порадують близьких та друзів на відстані.
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З Днем підприємця
Сердечно вас вітаю,
І вигідних угод
Від душі бажаю.
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З Днем підприємця сьогодні
Вітаю я тебе,
Нехай Господь
По життю береже
Добра та достатку,
Я бажаю тобі в дім,
Життя живи щасливо та солодко,
Щоб згадати було що потім.
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Професія підприємця – важка і важлива праця, яка дозволяє формувати економічний лад суспільства. Ми вітаємо всіх підприємців, бажаємо їм щастя і всіх благ.
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Вітаємо Вас з Днем підприємця, бажаємо Вам успішного ведення своєї справи, матеріального добробуту, налагодження нових міцних партнерських зв’язків, здоров’я і впевненості у завтрашньому дні.
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Вітаю з Днем підприємця і хочу побажати ніколи не втратити своєї підприємницької хватки і чуття на успіх, постійно ставити перед собою нові цілі і неодмінно домагатися грандіозних перемог у своїй діяльності. Бажаю високих доходів і зовсім малих витрат.
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Вересень уже настав – перший місяць осені принесе українцям величезну кількість свят, у тому числі церковних. Наприклад, вже зовсім скоро настане Різдво Пресвятої Богородиці, а після цього – Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Ознайомитися з повним календарем церковних свят вересня 2022 року можна на Фактах ICTV.