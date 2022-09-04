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Опора нашої економіки: найкращі привітання у листівках та СМС

4 Вересня 2022, 07:25
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Бизнесмен

День підприємця в Україні відзначають щорічно у першу неділю вересня. Свято у 2022 році припадає на 4 вересня.

Саме час привітати тих, хто допомагає розвивати Україну та її економіку. Завдяки підприємцям ми можемо скористатися величезною кількістю послуг. І хоча в умовах війни бізнес страждає, професіонали своєї справи продовжують працювати навіть у таких умовах.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем підприємця у листівках та СМС, які порадують близьких та друзів на відстані.

Зараз дивляться

***

З Днем підприємця
Сердечно вас вітаю,
І вигідних угод
Від душі бажаю.

День предпринимателя

***

З Днем підприємця сьогодні
Вітаю я тебе,
Нехай Господь
По життю береже

Добра та достатку,
Я бажаю тобі в дім,
Життя живи щасливо та солодко,
Щоб згадати було що потім.

День предпринимателя

***

Професія підприємця – важка і важлива праця, яка дозволяє формувати економічний лад суспільства. Ми вітаємо всіх підприємців, бажаємо їм щастя і всіх благ.

День предпринимателя

***

Вітаємо Вас з Днем підприємця, бажаємо Вам успішного ведення своєї справи, матеріального добробуту, налагодження нових міцних партнерських зв’язків, здоров’я і впевненості у завтрашньому дні.

День предпринимателя

***

Вітаю з Днем підприємця і хочу побажати ніколи не втратити своєї підприємницької хватки і чуття на успіх, постійно ставити перед собою нові цілі і неодмінно домагатися грандіозних перемог у своїй діяльності. Бажаю високих доходів і зовсім малих витрат.

День предпринимателя

***

Вересень уже настав – перший місяць осені принесе українцям величезну кількість свят, у тому числі церковних. Наприклад, вже зовсім скоро настане Різдво Пресвятої Богородиці, а після цього – Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Ознайомитися з повним календарем церковних свят вересня 2022 року можна на Фактах ICTV.

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