День друзів щорічно відзначаю 9 червня. У 2023 році воно припадає на п’ятницю. Дружба – це близькі стосунки з людиною, яка здатна завжди допомогти, вислухати і дати слушну пораду.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем друзів у листівках, СМС і прозі, які піднімуть настрій і зігріють теплим словом.

Привітання з Днем друзів у прозі

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Вітаю з Днем друзів! Бажаю, щоб у потрібну хвилину друзі завжди були поруч, щоб ці люди ділили з тобою миті радості та перемог, моменти прикрощів і розчарувань. І нехай у твоєму житті дружба буде міцною, вірною і справжньою. Люби друзів і нехай вони будуть твоїм натхненням!

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Мої дорогоцінні друзі, спасибі за те, що ви у мене є! Я дуже ціную вас і нашу дружбу, адже з вами моє життя набагато яскравіше, веселіше, цікавіше і щасливіше! Сподіваюся, що з роками наша дружба буде тільки міцнішати!

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Вітаю з Днем друзів! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі та не губилася в кілометрах. Нехай в будь-якій складній ситуації на допомогу поспішить вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на твоєму життєвому шляху!

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День друзів – чудове свято, яке ми бажаємо всім відзначити в приємній компанії. Хай живе підтримка, розуміння і взаємна допомога – все, що дуже цінне в цьому світі.

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У день друзів хочу побажати, щоб кожен з вас мав найвірнішого друга. Нехай процвітає дружба між людьми і нехай всі будуть щасливими!

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Привітання з Днем друзів у листівках

Привітання з Днем друзів у СМС

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Вітаю з Днем друзів!

Разом жити нам веселіше.

Знай, хоч в радість, хоч в біду

Я тебе не підведу!

Лише добра тобі бажаю,

Щастя, радості й любові,

Ніколи не знати печалі.

Краще все буде з тобою!

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З Днем друзів всіх вітаю!

Міцно, міцно обіймаю,

Дякую всім кажу,

Тому що вас я люблю!

Я бажаю вам це свято

Зустріти весело та дружно.

Сміху, радості та щастя

І великої міцної дружби!

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З днем друзів хочу привітати!

Це свято для всіх нас,

Щоб дружбу світлу прославити,

Ту, що лікує у важкий час.

Вам бажаю друзів берегти,

Ніколи їх не зраджувати,

Допомагати, любити та вірити,

Любити та розуміти!

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В День дружби поспішаю привітати,

Бо день такий буває раз на рік,

Добра і щастя щиро побажати,

Всім друзям на їх довгий-довгий вік!

До сотні літ усім нам щоб дожити

І всі роки продовжувать дружити!

***

В День дружби поспішаю привітати,

Бо день такий буває раз на рік,

Добра і щастя щиро побажати,

Всім друзям на їх довгий-довгий вік!

До сотні літ усім нам щоб дожити

І всі роки продовжувать дружити!

***