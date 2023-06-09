День друзів щорічно відзначаю 9 червня. У 2023 році воно припадає на п’ятницю. Дружба – це близькі стосунки з людиною, яка здатна завжди допомогти, вислухати і дати слушну пораду.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем друзів у листівках, СМС і прозі, які піднімуть настрій і зігріють теплим словом.
Привітання з Днем друзів у прозі
***
Вітаю з Днем друзів! Бажаю, щоб у потрібну хвилину друзі завжди були поруч, щоб ці люди ділили з тобою миті радості та перемог, моменти прикрощів і розчарувань. І нехай у твоєму житті дружба буде міцною, вірною і справжньою. Люби друзів і нехай вони будуть твоїм натхненням!
***
Мої дорогоцінні друзі, спасибі за те, що ви у мене є! Я дуже ціную вас і нашу дружбу, адже з вами моє життя набагато яскравіше, веселіше, цікавіше і щасливіше! Сподіваюся, що з роками наша дружба буде тільки міцнішати!
***
Вітаю з Днем друзів! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі та не губилася в кілометрах. Нехай в будь-якій складній ситуації на допомогу поспішить вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на твоєму життєвому шляху!
***
День друзів – чудове свято, яке ми бажаємо всім відзначити в приємній компанії. Хай живе підтримка, розуміння і взаємна допомога – все, що дуже цінне в цьому світі.
***
У день друзів хочу побажати, щоб кожен з вас мав найвірнішого друга. Нехай процвітає дружба між людьми і нехай всі будуть щасливими!
***
Привітання з Днем друзів у листівках
Привітання з Днем друзів у СМС
***
Вітаю з Днем друзів!
Разом жити нам веселіше.
Знай, хоч в радість, хоч в біду
Я тебе не підведу!
Лише добра тобі бажаю,
Щастя, радості й любові,
Ніколи не знати печалі.
Краще все буде з тобою!
***
З Днем друзів всіх вітаю!
Міцно, міцно обіймаю,
Дякую всім кажу,
Тому що вас я люблю!
Я бажаю вам це свято
Зустріти весело та дружно.
Сміху, радості та щастя
І великої міцної дружби!
***
З днем друзів хочу привітати!
Це свято для всіх нас,
Щоб дружбу світлу прославити,
Ту, що лікує у важкий час.
Вам бажаю друзів берегти,
Ніколи їх не зраджувати,
Допомагати, любити та вірити,
Любити та розуміти!
***
В День дружби поспішаю привітати,
Бо день такий буває раз на рік,
Добра і щастя щиро побажати,
Всім друзям на їх довгий-довгий вік!
До сотні літ усім нам щоб дожити
І всі роки продовжувать дружити!
***
В День дружби поспішаю привітати,
Бо день такий буває раз на рік,
Добра і щастя щиро побажати,
Всім друзям на їх довгий-довгий вік!
До сотні літ усім нам щоб дожити
І всі роки продовжувать дружити!
***