7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. У 2023 році свято припадає на робочий день – четвер.

Розвідники виконують важливу і відповідальну місію. Саме вони дізнаються про плани ворога, розміщення військ, перехоплюють важливі розмови тощо. Навряд чи варто говорити про їхню значущість під час війни, адже вона і так зрозуміла.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем воєнної розвідки України 2023 у картинках, а тому якщо ви знаєте людину, яка пов’язана з цією сферою, обов’язково надішліть їй листівку.

Дата святкування обрана не випадково, цього дня 1992 року було підписано указ президента України Леоніда Кравчука про створення розвідувального органу при Міністерстві оборони України.

Однак окреме свято у розвідників з’явилося в 2007 році, коли його запровадили відповідно до наказу міністра оборони України.