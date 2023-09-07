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Обережності, нервів, сил! Листівки з Днем воєнної розвідки 2023

7 Вересня 2023, 07:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День військової розвідки України 2023
Джерело: Pexels

7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. У 2023 році свято припадає на робочий день – четвер.

Розвідники виконують важливу і відповідальну місію. Саме вони дізнаються про плани ворога, розміщення військ, перехоплюють важливі розмови тощо. Навряд чи варто говорити про їхню значущість під час війни, адже вона і так зрозуміла.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем воєнної розвідки України 2023 у картинках, а тому якщо ви знаєте людину, яка пов’язана з цією сферою, обов’язково надішліть їй листівку.

привітання з Днем воєнної розвідки України 2023

привітання з Днем воєнної розвідки України 2023

привітання з Днем воєнної розвідки України 2023

привітання з Днем воєнної розвідки України 2023

привітання з Днем воєнної розвідки України 2023

Дата святкування обрана не випадково, цього дня 1992 року було підписано указ президента України Леоніда Кравчука про створення розвідувального органу при Міністерстві оборони України.

Однак окреме свято у розвідників з’явилося в 2007 році, коли його запровадили відповідно до наказу міністра оборони України.

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День воєнної розвідки Привітання
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