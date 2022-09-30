2 жовтня в Україні відзначатимуть День вчителя. Щорічно його святкують в першу неділю другого місяця осені, проте вітають зі святом в п’ятницю перед чи в понеділок після.

Вчителі – важливі люди в житті кожного з нас. Саме вони закладають в нас знання і продовжують це робити незважаючи ні на що. У це професійне свято потрібно дякувати педагогам, нагадуючи, що вони роблять важливу справу.

Факти ICTV підготували привітання з Днем вчителя 2022 у віршах.

Зараз дивляться

***

Є професія у світі –

Серце віддавати дітям!

Серце вчителя безкрає,

Як би він його не краяв.

Тому гідний вчитель шани.

Так, любові і пошани

За роботу непросту

І за те, що я росту!

Хай же вистачить терпіння

Передати нам уміння.

А за працю вашу діти

Щиро вам дарують квіти!

***

Учителем не кожен може бути,

Не кожне серце вміє говорить…

Учитель лише той, хто вміє чути,

Окрилити, навчити і любить.

Тендітну душу ласкою зігріти

І добротою ниву засівать,

Безмежно, щиро цілий світ любити

І дітям усього себе віддать.

***

З Днем учителя вітаю!

Будьте радісні завжди.

Хай уроки пролітають

Швидко й гарно, як ві сні.

Хай щасливо і успішно

В школі день проходить ваш.

І радіють усі діти,

Як заходите ви в клас!



***

Вчителі, шановні, милі,

На вашу честь — вітання щирі!

Хай буде злагода в родині

І радісні всі дні віднині!

Нехай достаток буде завжди,

Якщо кохання — то назавжди,

Терпіння, щастя і натхнення,

Хай буде світлим сьогодення!



***

Як мати до діток,

Як сонце до квіток,

Горнулась до класу вона.

І гарна, і люба,

І мила, і тиха

Учителька перша моя!..

Добріша, ніж фея,

Миліша, ніж мрія,

Світліша від сонця вона!..

У світі єдина,

У серці одна —

Учителька перша моя!