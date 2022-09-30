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Низький уклін вам за працю і терпіння: привітання з Днем вчителя 2022 у віршах

30 Вересня 2022, 06:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Низький уклін вам за працю і терпіння: привітання з Днем вчителя 2022 у віршах

2 жовтня в Україні відзначатимуть День вчителя. Щорічно його святкують в першу неділю другого місяця осені, проте вітають зі святом в п’ятницю перед чи в понеділок після.

Вчителі – важливі люди в житті кожного з нас. Саме вони закладають в нас знання і продовжують це робити незважаючи ні на що. У це професійне свято потрібно дякувати педагогам, нагадуючи, що вони роблять важливу справу.

Факти ICTV підготували привітання з Днем вчителя 2022 у віршах.

Зараз дивляться

***

Є професія у світі –
Серце віддавати дітям!
Серце вчителя безкрає,
Як би він його не краяв.

Тому гідний вчитель шани.
Так, любові і пошани
За роботу непросту
І за те, що я росту!

Хай же вистачить терпіння
Передати нам уміння.
А за працю вашу діти
Щиро вам дарують квіти!

***

Учителем не кожен може бути,
Не кожне серце вміє говорить…
Учитель лише той, хто вміє чути,
Окрилити, навчити і любить.

Тендітну душу ласкою зігріти
І добротою ниву засівать,
Безмежно, щиро цілий світ любити
І дітям усього себе віддать.

***

З Днем учителя вітаю!
Будьте радісні завжди.
Хай уроки пролітають
Швидко й гарно, як ві сні.

Хай щасливо і успішно
В школі день проходить ваш.
І радіють усі діти,
Як заходите ви в клас!

***

Вчителі, шановні, милі,
На вашу честь — вітання щирі!
Хай буде злагода в родині
І радісні всі дні віднині!

Нехай достаток буде завжди,
Якщо кохання — то назавжди,
Терпіння, щастя і натхнення,
Хай буде світлим сьогодення!

***

Як мати до діток,
Як сонце до квіток,
Горнулась до класу вона.
І гарна, і люба,
І мила, і тиха
Учителька перша моя!..
Добріша, ніж фея,
Миліша, ніж мрія,
Світліша від сонця вона!..
У світі єдина,
У серці одна —
Учителька перша моя!

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День вчителя Привітання
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