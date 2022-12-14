Прийдешній 2023 рік тисячі українців зустрічатимуть не вдома. Найбільше наших громадян зараз перебуває у Польщі. Польські традиції святкування Нового року та Різдва дещо відрізняються від українських.

Факти ICTV дізнавалися, як поляки зустрічатимуть Новий рік 2023 та яких традицій варто дотримуватись українцям у Польщі.

Новий рік або Sylwester у Польщі: легенда свята

Традиційно ніч з 31 грудня на 1 січня в Польщі називають Днем Святого Сильвестра (Sylwester). Достеменно не відомо, чому саме так називають переддень Нового року. У легенді поєднуються історичні та біблійні факти.

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За легендами, 31 грудня 335 року помер Папа Римський Сильвестр І, згодом він був визнаний церквою як християнський святий. Тому у Польщі в цей день вшановують його памʼять.

Є ще одне легенда. Вперше новорічну ніч (тобто з 31 грудня на 1 січня) в Західній Європі відзначали у перехідний період з 999 на 1000 рік. Наприкінці тисячоліття був страх кінця світу, тому коли настало 1 січня 1000 року, запанувала велика радість. Тоді Папа (теж Сильвестр, але вже Сильвестр ІІ) виголосив уперше благословення urbi et orbi (місту та світу).

Відтоді новорічна ніч стала святом, а у Польщі почали називати її Sylwester.

Поляки звикли дуже весело та гучно святкувати Sylwester. Новорічна ніч вважається офіційним стартом галасливого святкового карнавалу. У містах проводяться костюмовані бали, різні танцювальні конкурси, розіграші та інші розважальні заходи.

Традиції святкування Нового року у Польщі 2023

Новий рік у Польщі зустрічають не лише в колі родини. Найчастіше гуляння відбуваються з друзями у веселій компанії.

Тому на Сильвестра поляки часто збираються гучними компаніями, гуляють містом та влаштовують вечірки. Новий рік у Польщі ніколи не був сімейним святом, як в Україні. Більшість святкує Сильвестр у клубах, на балах (Bal Sylwestrowy) чи в центрі міста.

На Новий рік поляки не готують особливі традиційні страви, натомість на столі обов’язково повинно бути шампанське.

Ті поляки, які все ж зустрічають Новий рік в тісному родинному колі, готують не олів’є, а коропа. Його голову повинен з’їсти господар будинку. Також поляки готують фафернуху – це медово-горіхове печиво.

Також традиційним польським напоєм вважається гжанець. Це алкогольний настій на основі глінтвейну. Його продають на кожному розі та розливають зі спеціальних дерев’яних бочок.

Після ситної вечері поляки починають гучне святкування на вулицях міст.

Ще один момент. Українці звикли зранку 1 січня знаходити подарунки під ялинкою, натомість поляки не мають такої традиції. Виняток – найближчі родичі чи друзі. Для Польщі традиційними є подарунки на Різдво або День Святого Миколая (який вони відзначають 6 грудня).

Поляки навіть ходять на роботу, якщо Новий рік припадає на будній день.

Загалом у Польщі небагато традицій святкування Нового року, проте приказка Nowy rok jaki, caty rok taki (Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш) також побутує.

Українці, які зараз перебувають у Польщі, мають дотримуватися кількох польських новорічних традицій:

за новорічним столом має бути 12 різних страв – від числа місяців у році, проте це давня традиція, якої мало хто зараз дотримується;

на столі має бути запечений короп або птиця . Голову коропа повинен з’їсти господар дому, а лусочки члени сім’ї розкладають в гаманці – щоб був достаток протягом року;

. Голову коропа повинен з’їсти господар дому, а лусочки члени сім’ї розкладають в гаманці – щоб був достаток протягом року; варто приготувати медово-горіхове печиво фафернуха;

після вечері варто піти у місто на гуляння та приєднатися до компанії знайомих/друзів;

перед святом обовʼязково потрібно прибрати в будинку чи квартирі;

потрібно попросити вибачення у всіх знайомих та зустріти свято без образи в серці;

віддати усі борги.

Вихідні у Польщі 2023

В грудні 2022 року та січні 2023-го на поляків та гостей країни чекають три додаткових вихідні:

25 грудня – Різдво;

1 січня – Новий рік;

6 січня – Богоявлення. Це християнське свято, що відзначається на честь хрещення Ісуса Христа у річці Йордан.

Також у ці дні не працюватимуть магазини та заклади.

Як святкують Різдво у Польщі

Різдво в Польщі пишно відзначають 25 грудня. Переддень Різдва – Святвечір (як кажуть поляки Вігілія) теж наповнений особливою атмосферою сімейного тепла.

Поляки вірять – як проведеш Святвечір, так і будеш жити увесь наступний рік. Тому в Польщі у цей день намагаються уникати скандалів та сварок.

Вігілія – це родинне свято, коли разом збираються вся родина. За стіл заведено сідати з появою на небі першої зірки. За традицією, господар дому спочатку запалює свічку, читає молитву і тільки після цього гості починають їсти.

У Польщі на Вігілію важливим звичаєм є частування облатками (łamanie opłatkiem) перед основною їжею. Облатки — це прісний хліб, який готують з води, муки та солі, він нагадує тонку вафлю у формі пластини.

Родичі за столом діляться облатками один з одним та кажуть святкові побажання. Ця традиція з’явилася в Польщі наприкінці XVIII століття. Близькі люди у цей момент прощають один одному всі образи та бажають, щоб рідним вистачило хліба як буденного, так і духовного.

На Святвечір поляки йдуть на народне гуляння – колядки. Натовп ходить від хати до хати та співає різдвяні пісні. Ця традиція дуже схожа на українську.

У Польщі вважають, що в ніч перед Різдвом ніхто не повинен бути самотній, тому вони завжди запрошують в гості самотніх сусідів чи знайомих.

Загалом у Польщі тиждень після Різдва та перед Новим роком наповнений веселощами та гучними гуляннями. У містах та селах організовуються вертепи, де демонструють вистави за біблійними сюжетами.

У Варшаві та інших великих містах влаштовують величезні різдвяні ярмарки, передноворічні розпродажі, ковзанки, зимові містечка та новорічні частування в місцевих ресторанах та пабах.