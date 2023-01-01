Новий рік 2023 вже настав – багато хто вірить, що наступні 365 днів пройдуть так, як вдалося зустріти перше календарне свято. Цей рік може бути одним із найважливіших в історії боротьби України за незалежність, тож кожен день варто проводити з позитивом.
Так, перший день нового року можна відзначити зі своїми близькими чи у колі друзів, сидячи за пишним святковим столом. Також цього вечора мають звучати гучні привітання та побажання лише найкращого у непростий час.
Факти ICTV підготували СМС-привітання з першим днем нового року 2023, які піднімуть настрій та зможуть дати мотивацію. Теплі слова розтоплять будь-яке серце і дозволять забути навіть старі образи.
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Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!
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Щастя безмежного в році новому,
Миру і радості вашому дому!
Хай вам майбутнє дарує надію
і хай збуваються всі ваші мрії!
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З Новим роком вас вітаю,
Щастя від душі бажаю;
І щоб був наступний рік
Значно кращий, ніж торік.
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З Новим роком вас усіх!
Хай дзвенить щасливий сміх,
Хай багата буде хата,
Та завжди веселі свята.
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Привітати з Новим роком
Вас спішу в цей добрий час,
І бажаю певним кроком
Йти до мрії повсякчас.
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Січень уже йде повним ходом – середина зими принесе українцям багато свят – церковних та державних. Багато хто з нас відзначатиме Різдво, а потім і Хрещення. На кінець місяця припадає Міжнародний день ювеліра – треба не забути привітати майстрів цієї професії. Повний календар свят січня 2023 року можна знайти на Фактах ICTV.