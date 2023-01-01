Новий рік 2023 вже настав – багато хто вірить, що наступні 365 днів пройдуть так, як вдалося зустріти перше календарне свято. Цей рік може бути одним із найважливіших в історії боротьби України за незалежність, тож кожен день варто проводити з позитивом.

Так, перший день нового року можна відзначити зі своїми близькими чи у колі друзів, сидячи за пишним святковим столом. Також цього вечора мають звучати гучні привітання та побажання лише найкращого у непростий час.

Факти ICTV підготували СМС-привітання з першим днем нового року 2023, які піднімуть настрій та зможуть дати мотивацію. Теплі слова розтоплять будь-яке серце і дозволять забути навіть старі образи.

Зараз дивляться

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Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

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Щастя безмежного в році новому,

Миру і радості вашому дому!

Хай вам майбутнє дарує надію

і хай збуваються всі ваші мрії!

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З Новим роком вас вітаю,

Щастя від душі бажаю;

І щоб був наступний рік

Значно кращий, ніж торік.

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З Новим роком вас усіх!

Хай дзвенить щасливий сміх,

Хай багата буде хата,

Та завжди веселі свята.

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Привітати з Новим роком

Вас спішу в цей добрий час,

І бажаю певним кроком

Йти до мрії повсякчас.

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Січень уже йде повним ходом – середина зими принесе українцям багато свят – церковних та державних. Багато хто з нас відзначатиме Різдво, а потім і Хрещення. На кінець місяця припадає Міжнародний день ювеліра – треба не забути привітати майстрів цієї професії. Повний календар свят січня 2023 року можна знайти на Фактах ICTV.