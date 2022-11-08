Період святкування новорічних свят – найчарівніша пора у році. Особлива увага завжди припадає на ніч Нового року, адже саме вона закладає настрій на наступні 365 днів.

Є безліч прикмет щодо святкування Нового року – що не можна робити, надягати чи готувати. Якщо дотримуватися кожної з них, рік принесе лише щастя та добробут.

Що не можна готувати на новорічний стіл 2023 року – дізнавалися Факти ICTV.

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Новий рік 2023: які страви не можна готувати

Символом 2023 року буде Чорний Водяний Кролик. Ці тварини дуже ласкаві, ніжні та спокійні, тому, найімовірніше, прийдешній рік буде доволі гармонійним.

Оскільки покровителем 2023 року буде кролик, з новорічного меню варто викреслити будь-які страви із зайця чи кролика. Це смачне дієтичне м’ясо краще залишити для інших свят. Замінити кролятину можна нежирними видами мʼяса чи риби.

Взагалі, кролик – вегетаріанець, він не вживає продукти тваринного походження, а віддає перевагу свіжій зелені, злакам, фруктам і овочам. Проте це не означає, що в новорічну ніч потрібно їсти лише салати.

Хоч деякі експерти дійсно вважають, що ідеальним для новорічної ночі буде вегетаріанське меню. Наприклад, його можна буде доповнити морепродуктами та рибою.

Проте більшість українців не готові до таких радикальних рішень. Що робити у такому випадку? Достатньо буде відмовитись від мʼяса кроля, зайця, нутрії, яловичини та свинини. Їх можна замінити курятиною, бараниною, мʼясом качки, різноманітними морепродуктами тощо.

Також не варто пригощати гостей кров’яною ковбасою.

До речі, кролики дуже вибіркові у їжі. Вони віддають перевагу свіжим продуктам без різкого запаху. Тому не варто захоплюватися гострими приправами, часником та цибулею.

При цьому, на новорічному столі 2023 року обовʼязково мають стояти:

мʼясні страви з птиці – курка, качка, гуска, індичка, перепілка тощо;

риба – тунець, форель, лосось, камбала, сом, скумбрія, оселедець;

морепродукти – кальмари, мідії, восьминоги, креветки;

багато зелені – салати з капусти, броколі, морква, кріп, петрушка, шпинат;

злаки та бобові – салати з кукурудзою та горошком, квасоля, нут тощо.

Також не забувайте про фрукти та ягоди – яблука, груші, цитрусові, банани.