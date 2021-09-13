13 вересня у світі відзначають неофіційне свято День програміста. Точної дати у свята немає. Щоб зрозуміти, коли можна починати торжество, потрібно відрахувати від початку року рівно 256 днів.

Чому саме 256 днів? Все очевидно, адже число 256 – це максимально можливе число елементів будь-якої системи з 8-бітовим кодуванням.

Вітаю з професійним святом – Днем програміста! Це свято ділить людство на такі 10 категорії: тих, що розуміють двійкову систему числення, і тих, що ні.

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У століття високих технологій

Без нього не обійтися,

Програмісти щодня

Легше роблять нам життя!

Ми хочемо вас привітати

З цим святом, друзі,

Ми вам дуже вдячні,

Нам без вас вже не можна!

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Хай береже тебе доля,

Життя шлях хай буде чистим.

Вітаю я тебе

Нині з Днем всіх програмістів!

Цікаві факти про програмістів:

У наш час заведено вважати, що серед програмістів превалюють чоловіки. Однак першим у світі програмістом була жінка – Ада Августа Лавлейс. Вона ще у 1843 році написала першу в історії людства програму для Аналітичної машини. У своїй науковій роботі, на цю тему вона використовувала терміни підпрограма і бібліотека підпрограм, які почнуть активно використовувати тільки у 1950-х роках.

Багатьох програмістів ображає прохання про лагодження комп’ютера. Але це далеко не одне і те саме. У багатьох і паяльника вдома немає.

Програмісти окрема каста людей, яка рахує від 0, а не 1. У програмному коді наша 7 – це 6, а 10 – це 9.