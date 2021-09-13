13 вересня у світі відзначають неофіційне свято День програміста. Точної дати у свята немає. Щоб зрозуміти, коли можна починати торжество, потрібно відрахувати від початку року рівно 256 днів.
Чому саме 256 днів? Все очевидно, адже число 256 – це максимально можливе число елементів будь-якої системи з 8-бітовим кодуванням.
Вітаю з професійним святом – Днем програміста! Це свято ділить людство на такі 10 категорії: тих, що розуміють двійкову систему числення, і тих, що ні.
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У століття високих технологій
Без нього не обійтися,
Програмісти щодня
Легше роблять нам життя!
Ми хочемо вас привітати
З цим святом, друзі,
Ми вам дуже вдячні,
Нам без вас вже не можна!
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Хай береже тебе доля,
Життя шлях хай буде чистим.
Вітаю я тебе
Нині з Днем всіх програмістів!
Цікаві факти про програмістів:
У наш час заведено вважати, що серед програмістів превалюють чоловіки. Однак першим у світі програмістом була жінка – Ада Августа Лавлейс. Вона ще у 1843 році написала першу в історії людства програму для Аналітичної машини. У своїй науковій роботі, на цю тему вона використовувала терміни підпрограма і бібліотека підпрограм, які почнуть активно використовувати тільки у 1950-х роках.
Багатьох програмістів ображає прохання про лагодження комп’ютера. Але це далеко не одне і те саме. У багатьох і паяльника вдома немає.
Програмісти окрема каста людей, яка рахує від 0, а не 1. У програмному коді наша 7 – це 6, а 10 – це 9.