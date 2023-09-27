Щорічно 27 вересня в Україні відзначають День вихователя. У 2023 році він припадає на будній день – середу.

Це професійне свято дошкільних працівників, яке почали відзначати в 2011 році. У цю дату заведено вітати вихователів, їхніх помічників, кухарів, завгоспів і всіх інших, хто хоч якось пов’язаний із цією сферою. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем вихователя 2023 у листівках.

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До слова, своє професійне свято вихователі у 2023 році відзначають не тільки 27 вересня, а й 24-го. Друга дата припадає на останню неділю першого місяця осені.

Що подарувати на День вихователя – дивіться на Фактах ICTV.