День фермера в Україні відзначають 19 червня. Не забудьте привітати рідних і близьких, які працюють на землі.
Для цього Факти ICTV створили добірку оригінальних привітань із Днем фермера у листівках і СМС.
СМС-привітання з Днем фермера
З Днем фермера! Нехай на грядках не буде шкідників, а на ринку – конкурентів!
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Вітаю з Днем фермера! Оптимізму, удачі та міцного здоров’я!
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З Днем фермера! Гарного врожаю та багато можливостей. Нехай господарство з кожним днем стає багатшим!
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Нехай земля буде родючою, а душа – щасливою та вільною!
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З Днем фермера! Великої удачі в руках і щастя у серці!
Листівки з Днем фермера
День фермера в Україні
Свято з’явилося 2020 року указом Володимира Зеленського з ініціативи громадськості.
Дату Дня фермера обрали не просто так. Саме 19 червня 2003 року в Україні ухвалили закон про фермерське господарство.