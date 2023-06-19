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Нехай земля буде родючою! Листівки та СМС-привітання із Днем фермера

19 Червня 2023, 12:11
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Як зробити маркер для городу
Джерело: Unsplash

День фермера в Україні відзначають 19 червня. Не забудьте привітати рідних і близьких, які працюють на землі.

Для цього Факти ICTV створили добірку оригінальних привітань із Днем фермера у листівках і СМС.

СМС-привітання з Днем фермера

З Днем фермера! Нехай на грядках не буде шкідників, а на ринку – конкурентів!

* * *

Вітаю з Днем фермера! Оптимізму, удачі та міцного здоров’я!

* * *

З Днем фермера! Гарного врожаю та багато можливостей. Нехай господарство з кожним днем стає багатшим!

* * *

Нехай земля буде родючою, а душа – щасливою та вільною!

* * *

З Днем фермера! Великої удачі в руках і щастя у серці!

Листівки з Днем фермера

День фермера в Україні

Свято з’явилося 2020 року указом Володимира Зеленського з ініціативи громадськості.

Дату Дня фермера обрали не просто так. Саме 19 червня 2003 року в Україні ухвалили закон про фермерське господарство.

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