17 вересня в Україні святкують День фармацевтичного робітника. Професійну дату відзначають щороку в третью суботу вересня.

День фармацевта набув статусу офіційного державного професійного свята в 1999 році. Тоді, 7 вересня, другий президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ.

Фармацевти – це люди, які є фахівцями у галузі ліків. Їх ще називають аптекарями, адже саме в них ми купуємо те, що нам виписують лікарі. З нагоди професійної дати Факти ICTV підготували привітання з Днем фармацевта 2022 у листівках і СМС.

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Привітання з Днем фармацевта 2022 у листівках

Привітання з Днем фармацевта 2022 у СМС

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Ваше професійне свято

Хай вам радість принесе,

Надихне на нову працю,

Подарує вам усе:

І достаток, і удачу,

І натхнення, і любов,

І повагу, і подяку,

Молодість поверне знов.

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Хай у вашому житті

Не метуть метелиці,

Хай вам щастям і добром

Шлях життєвий стелиться.

Хай горіння і натхнення вас не покидають.

Щирість, ніжність і завзяття доля посилає!

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За стільки літ роботи у аптеці

Іще ні разу на своїм віку

Не завагалось ваше серце,

Що вибрало професію таку.

А навпаки, вистукує гучніше,

Підказує – Ти правильно живеш!

Бо що в житті є, дійсно, важливіше,

Коли не лиш для себе, а й для інших

Частинку свого серця віддаєш ?!

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З Днем фармпрацівників! Бажаю радіти життю і цінувати свою роботу, адже ви дійсно допомагаєте людям стати здоровими!

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Фармацевти нам потрібні,

При недугу так важливі.

І сиропу, і пігулку, і мікстуру нам наллють.

Будьте ви завжди здорові,

Не хворійте ви ніколи.

Вітаємо, дорогі!

Будьте щасливі завжди!