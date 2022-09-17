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Нехай здорові будуть люди! Привітання з Днем фармацевта 2022 у листівках і СМС

17 Вересня 2022, 07:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Нехай здорові будуть люди! Привітання з Днем фармацевта 2022 у листівках і СМС

17 вересня в Україні святкують День фармацевтичного робітника. Професійну дату відзначають щороку в третью суботу вересня.

День фармацевта набув статусу офіційного державного професійного свята в 1999 році. Тоді, 7 вересня, другий президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ.

Фармацевти – це люди, які є фахівцями у галузі ліків. Їх ще називають аптекарями, адже саме в них ми купуємо те, що нам виписують лікарі. З нагоди професійної дати Факти ICTV підготували привітання з Днем фармацевта 2022 у листівках і СМС.

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Привітання з Днем фармацевта 2022 у листівках

День фармацевта День фармацевта День фармацевта День фармацевта День фармацевта

Привітання з Днем фармацевта 2022 у СМС

***

Ваше професійне свято
Хай вам радість принесе,
Надихне на нову працю,
Подарує вам усе:
І достаток, і удачу,
І натхнення, і любов,
І повагу, і подяку,
Молодість поверне знов.

***

Хай у вашому житті
Не метуть метелиці,
Хай вам щастям і добром
Шлях життєвий стелиться.
Хай горіння і натхнення вас не покидають.
Щирість, ніжність і завзяття доля посилає!

***

За стільки літ роботи у аптеці
Іще ні разу на своїм віку
Не завагалось ваше серце,
Що вибрало професію таку.
А навпаки, вистукує гучніше,
Підказує – Ти правильно живеш!
Бо що в житті є, дійсно, важливіше,
Коли не лиш для себе, а й для інших
Частинку свого серця віддаєш ?!

***

З Днем фармпрацівників! Бажаю радіти життю і цінувати свою роботу, адже ви дійсно допомагаєте людям стати здоровими!

***

Фармацевти нам потрібні,
При недугу так важливі.
І сиропу, і пігулку, і мікстуру нам наллють.
Будьте ви завжди здорові,
Не хворійте ви ніколи.
Вітаємо, дорогі!
Будьте щасливі завжди!

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День фармацевта Привітання
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